Vỡ hồ chứa bùn của nhà máy luyện gang thép ở Thái Nguyên

Sự cố gây vỡ "liên hoàn" các hồ chứa nước làm 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

Sáng 13-10, theo xác nhận của ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hòa (tỉnh Thái Nguyên), trên địa bàn xã vừa xảy ra sự cố vỡ hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép thuộc Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên.

Bùn thải từ nhà máy quặng tràn ra. Ảnh do người dân chia sẻ

Sáng cùng ngày, đại diện Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng cung cấp thông tin về sự cố này.

Hồ chứa đặt trên sườn đồi, sau khi bị vỡ bờ bao, lượng bùn đặc đã tràn xuống khu vực hạ lưu, phủ kín đất canh tác, ao nuôi thủy sản và ảnh hưởng đến khu dân cư.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Nam Hòa gửi Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, sự cố làm vỡ 5m đập hồ chứa bùn thải của nhà máy, khiến bùn chảy qua vườn keo và một số hộ dân lân cận, sau đó dồn xuống hồ Ao Sen ở xóm Đoàn Kết. Tại đây, đập đất hồ Ao Sen rộng 8m cũng bị vỡ, nước chảy tràn ra cánh đồng, gây thiệt hại hoa màu.

Vỡ theo dây chuyền khiến bùn tràn ra cánh đồng tại xã Nam Hòa

Ông Kiều Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hòa, cho hay, hiện hồ đã cạn nước, không còn hiện tượng bùn thải tiếp tục tràn ra ngoài.

Thiệt hại ban đầu theo báo cáo thống kê gồm 1 người chết do đuối nước, 2 người bị thương, 10 nhà sập, hàng chục công trình giao thông và trường học hư hỏng, gần 3.000m đường bị sạt lở, hơn 500ha lúa cùng hàng chục ngàn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 19 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương đã sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy cơ, khẩn trương khắc phục sự cố, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập và phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra mức độ ô nhiễm môi trường. Công ty Luyện kim đen Thái Nguyên hiện tạm dừng hoạt động hồ chứa để phục hồi và đảm bảo an toàn.

PHÚC HẬU