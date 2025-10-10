Đề nghị Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên không chủ quan khi lũ rút

Sau khi nước lũ rút, các sự cố đê điều thường mới xuất hiện sau nhiều ngày ngâm nước lâu.

Người dân xã Lạng Giang (tỉnh Bắc Ninh) khẩn cấp đắp đê sông Thương

Mực nước lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ đang bớt căng thẳng so với đêm qua, nhưng Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh không nên chủ quan, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trưa 10-10, trao đổi nhanh với báo chí, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phạm Đức Luận thông tin, nước lũ trên sông Cầu và sông Thương ở tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu rút sau khi đạt đỉnh, nhưng hiện vẫn ở mức cao.

Nước vẫn mênh mông bao vây các thôn làng ở Đa Phúc và Trung Giã (TP Hà Nội). Ảnh: NAM NGUYỄN

Trưa cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thay mặt Bộ trưởng, ký công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Ninh về việc đảm bảo an toàn đê điều, chủ động ứng phó đợt lũ đặc biệt lớn đang diễn ra trên hệ thống sông Cầu, sông Thương và sông Cà Lồ.

Theo công điện, do ảnh hưởng mưa lớn sau bão số 11, lũ trên nhiều sông ở miền Bắc đã vượt mức lịch sử. Cụ thể, đỉnh lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) đạt 29,9m - vượt đỉnh năm 2024 tới 1,09m; tại trạm Phủ Lạng Thương (Bắc Ninh) đạt 9,98m - cao hơn lịch sử 0,58m; trên sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) 24,31m - vượt kỷ lục năm 1986 là 1,77m; trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân (Hà Nội) sáng 10-10 đạt 9,75m - vượt đỉnh năm 2024 là 0,41m.

Toàn hệ thống đê điều vùng trung du và đồng bằng Bắc bộ ghi nhận 43 sự cố, trong đó nhiều tuyến đê phải tổ chức chống tràn quy mô lớn như đê Chã, Hà Châu, đê Thái Nguyên, các đê tả và hữu sông Cầu, hữu sông Thương, tả sông Thương - Dương Đức, hữu sông Cà Lồ… với tổng chiều dài đắp chống tràn khoảng 20km.

Đến sáng 10-10, mực nước trên các sông vẫn duy trì ở mức rất cao, dao động quanh đỉnh lũ hoặc rút rất chậm.

Người dân Bắc Ninh trắng đêm đắp đê ngăn nước lũ tràn vào làng mạc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương trên tuyệt đối không chủ quan, duy trì lực lượng tuần tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, máy móc phục vụ hộ đê; chỉ vận hành bơm tiêu ra sông theo đúng quy trình đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn đê điều.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận cho rằng, chính quyền và nhân dân tại các xã đang ngập lũ hoặc lũ đã rút không nên chủ quan.

Bởi sau khi nước lũ rút, các sự cố đê điều (ví dụ sạt lở) thường mới xuất hiện sau nhiều ngày ngâm nước lâu.

PHÚC HẬU