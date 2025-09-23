Văn hóa - Giải trí

Mỹ Tâm tổ chức live concert tại Sân vận động Mỹ Đình

Vào ngày 13-12 tới đây, live concert của Mỹ Tâm sẽ diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội. Đêm diễn có quy mô lên tới 40.000 khán giả, hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng mong chờ nhất năm.

Mỹ Tâm trình diễn "Giai điệu tự hào" trong sự kiện ngày 2-9

Tối 22-9, cộng đồng fan hâm mộ của nữ ca sĩ cũng như khán giả yêu nhạc cả nước đứng ngồi không yên khi Mỹ Tâm tung poster công bố concert mới nhất. Vé của chương trình sẽ được mở bán chính thức từ 20 giờ ngày 5-11, dự kiến tạo nên “cơn sốt” săn vé.

Mỹ Tâm cho hay, liveshow lần này sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả - những “tri âm” đã đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường ca hát.

Theo ban tổ chức, live concert của Mỹ Tâm sẽ được đầu tư toàn diện về âm nhạc, sân khấu, ánh sáng và hiệu ứng thị giác, nhằm tạo nên một trải nghiệm âm nhạc sống động, trọn vẹn cho khán giả.

Cuối năm 2022, Liveshow Tri âm của Mỹ Tâm tại Sân vận động Mỹ Đình thu hút 30.000 khán giả, thậm chí vé "sold out" trước cả khi mở bán chính thức. Đây được xem là liveshow cá nhân của một ca sĩ V-pop có số lượng khán giả đông nhất với quy mô tổ chức lớn nhất cả nước.

Năm nay, Mỹ Tâm quyết định nâng quy mô concert lên 40.0000 người và nhiều người nhận định với sức hút của cô chắc chắn sẽ nhanh chóng “cháy” vé.

Liveshow Tri âm tại Sân vận động Mỹ Đình với sự tham gia của 30.000 khán giả trong và ngoài nước
