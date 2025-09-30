Xã hội

Vụ 9 thuyền viên bị mất tích ở sông Gianh: Phát hiện 2 thi thể

SGGPO

Người dân Quảng Trị phát hiện 2 thi thể thuyền viên dạt vào bờ biển sau vụ chìm tàu tại sông Gianh, lực lượng chức năng khẩn trương bảo vệ, xử lý hiện trường. 

Rạng sáng 30-9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị xác nhận, người dân đã phát hiện 2 thi thể dạt vào bờ biển sau vụ chìm 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS tại khu vực sông Gianh tối 28-9 khiến 9 người bị mất tích.

Cứu hộ kéo tàu trong đêm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, một thi thể được phát hiện tại bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch; thi thể thứ hai dạt vào bờ biển thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch.

1000027673.jpg
Các lực lượng chức năng tiếp cận tàu cá bị nạn

Ngay khi nhận tin báo, Đội trinh sát Bộ đội Biên phòng đã cử 4 cán bộ phối hợp cùng Công an xã bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo cho Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và các lực lượng chức năng tiến hành thủ tục pháp lý theo quy định.

1000027672.jpg
Thời tiết mưa ít, sóng biển giảm

Trước đó, ngày 29-9, các lực lượng Quân khu 4, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan đã tổ chức trục vớt tàu cá BV-92756-TS. Tuy nhiên, đến 23 giờ đêm, việc trục vớt phải tạm dừng do trời tối và con tàu quá lớn, gây nhiều khó khăn.

Hiện các lực lượng tỉnh Quảng Trị tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân dọc bờ biển từ xã Bắc Trạch đến Nam Trạch.

Như Báo SGGP trước đó đưa tin, lúc 23 giờ 30 phút ngày 28-9, tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ Bắc tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh thì bị đứt dây neo, trôi tự do và bị nạn. Có 4 thuyền viên bơi vào bờ, 9 ngư dân mất tích.

MINH PHONG

