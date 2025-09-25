Vụ án Vinafood II: Bị cáo Đinh Trường Chinh lãnh 13 năm tù, phải nộp lại 970 tỷ đồng

Sáng 25-9, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với 3 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II), liên quan việc bán 4 khu “đất vàng” không qua đấu giá, gây thiệt hại 970 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Đinh Trường Chinh 13 năm tù, Huỳnh Thế Năng 9 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thọ Trí 6 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị cáo Đinh Trường Chinh còn phải nộp lại 970 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Sáng 25-9, TAND TPHCM đã tuyên án vụ Vinafood II

Theo HĐXX với vai trò chính, lại chưa khắc phục hậu quả, mức án dành cho bị cáo Chinh nặng hơn các đồng phạm. Tuy nhiên, bị cáo có thái độ nhận thức lại hành vi, có quá trình công tác với nhiều đóng góp, gia đình có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Các bị cáo Huỳnh Thế Năng và Nguyễn Thọ Trí đều có sai phạm làm thiệt hại tài sản nhà nước. Dù vậy, cả hai được hưởng tình tiết giảm nhẹ vì thành khẩn khai báo, đồng thời đã khắc phục một phần hậu quả. Vụ án phát sinh từ việc ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, gây thiệt hại 970 tỷ đồng, nhưng đến nay UBND TPHCM đã thu hồi 4 quyền sử dụng đất liên quan, nên hậu quả cơ bản đã được khắc phục.

Theo cáo trạng, Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) được giao quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (nay thuộc phường Sài Gòn, TPHCM) để thực hiện dự án. Vinafood II được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2010, với mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên Vinafood II đã bán 4 bất động sản để thu hồi vốn đầu tư, trả nợ, bù lỗ. Cụ thể, ông Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, Tổng Giám đốc Vinafood II) đã thống nhất với ông Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà) chuyển nhượng nhà đất trên cho ông Đinh Trường Chinh mà không phải qua đấu giá. Vinafood II và Công ty Việt Hân thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thông qua việc chuyển nhượng trước một phần giá trị đất 570 tỷ đồng và chuyển nhượng phần còn lại trị giá 160 tỷ đồng dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp). Sau khi đã hoàn tất nhận chuyển nhượng khu "đất vàng", ông Đinh Trường Chinh chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ ông Chinh, quốc tịch Canada). Bà Hồng sau đó bán toàn bộ 99% vốn góp này cho Công ty bất động sản Mùa Đông… Sau khi chuyển nhượng, 4 khu đất vàng này đã được nhiều lần chấp vay tổng cộng hơn 27.480 tỷ đồng tại Ngân hàng SCB bằng 27 hợp đồng tín dụng. Sở TN-MT TPHCM (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) đã có các quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với khu đất trên nhưng chưa thực hiện được do Giấy chứng nhận đang thế chấp tại Ngân hàng SCB. Giá trị của 4 cơ sở nhà, đất trên theo giá thị trường vào thời điểm tháng 12-2015 là 1.700 tỷ đồng, các bị can đã gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước 970 tỷ đồng.

KIM THỨC