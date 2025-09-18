Vụ “đất vàng” Vinafood II: Đinh Trường Chinh phủ nhận cáo buộc hưởng lợi 970 tỷ đồng

Bị cáo Đinh Trường Chinh (bìa trái) tại phiên tòa. Ảnh: B.A.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Trường Chinh khai, ban đầu chỉ nhận lời mời hợp tác từ Vinafood II, không biết đây là doanh nghiệp nhà nước, và chỉ có ý định mua 4 cơ sở trên, không quan tâm phương án góp vốn, thoái vốn.

Khi Vinafood II đề xuất phương án này, hai bên thành lập liên doanh Việt Hân Sài Gòn, bị cáo góp 80% vốn bằng tiền mặt, Vinafood II góp 20% bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng được ký sau khi Chính phủ chấp thuận với giá 730 tỷ đồng. Bị cáo Đinh Trường Chinh cũng tham khảo chứng thư thẩm định giá trước khi đồng ý.

Bị cáo thừa nhận sai sót trong quá trình giao dịch, không biết về việc chuyển nhượng giữa bà Hồng và Công ty Bất động sản Mùa Đông và cho rằng cáo buộc hưởng lợi 970 tỷ đồng là không chính xác, đề nghị tòa xem xét lại.

Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm tới tài sản của nhà nước, cần phải xử lý nghiêm. Từ đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù; Huỳnh Thế Năng 9-10 năm tù; Nguyễn Thọ Trí 6-7 năm tù, cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo cáo trạng, cựu Tổng Giám đốc Huỳnh Thế Năng và cựu Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thọ Trí cấu kết với Đinh Trường Chinh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà, để chuyển nhượng trái quy định các khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn, TPHCM).

Cơ quan tố tụng nhận định, Đinh Trường Chinh đã dùng thủ đoạn tinh vi để thu lợi bất chính. Sau khi mua toàn bộ với giá 730 tỷ đồng, chỉ hơn một tháng sau, Chinh bán lại gần như toàn bộ vốn Công ty Việt Hân – chủ sở hữu các khu đất, thông qua em họ Hoàng Ngọc Cẩm Hồng, quốc tịch Canada.

Bị cáo chuyển nhượng 99% vốn góp cho bà Hồng với giá 792 tỷ đồng, vài ngày sau, bà Hồng bán lại cho Công ty CP Bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng. Các chứng từ thanh toán được lập khống, vì bà Hồng đã xuất cảnh. Toàn bộ số tiền sau đó quay trở lại tài khoản Chinh, giúp ông hưởng lợi chênh lệch khoảng 970 tỷ đồng, hợp thức hóa việc sang tay tài sản nhà nước mà không qua đấu giá.

Trước đó, ngày 17-9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Trường Chinh và các cựu lãnh đạo Vinafood II. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 19-9.

BÌNH AN - CẨM NƯƠNG