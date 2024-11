Vụ án Xuyên Việt Oil: Cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước bị đề nghị xem xét lại tình tiết giảm nhẹ

Chiều 26-11, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), đại diện Viện KSND TPHCM đã đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư.

Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đại diện Viện kiểm sát, trong vụ án này, việc các bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận tiền, quà trước hoặc sau đều gắn liền với hành vi vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ (bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil - PV). Các bị cáo đều đã có hành vi trái pháp luật để giúp bị cáo Hạnh. Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354 BLHS 2015.

Đại diện Viện kiểm sát lấy một ví dụ về trường hợp bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), lời khai của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh thể hiện: “Ông An yêu cầu tôi phải tìm cách hợp thức hóa số lượng về đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc Xuyên Việt Oil, ông An sẽ không kiểm tra trực tiếp. Tôi đã đặt mua đồng hồ hiệu Pantek Philippe với giá 80.000 USD do ông An thích đồng hồ này vì mặt đồng hồ không bị xước…”

Bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cáo trạng cũng mô tả rất rõ những lần nhận hối lộ của bị cáo An. Cụ thể, Nguyễn Lộc An đồng ý cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho công ty này dù chưa đủ điều kiện về hệ thống phân phối. Ông An "yêu cầu" phải chi theo mặt bằng chung 5-7 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu bị cáo Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện còn thiếu và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vào bộ phận một cửa của Bộ Công thương để ông xử lý. Lần đầu gặp mặt, bị cáo An nhận 50 triệu đồng từ Hạnh. Lần 2 và lần 3, bị cáo An nhận lần lượt 100 triệu và 250 triệu đồng từ Hạnh.

Từ những lần nhận hối lộ đó và thực hiện hành vi giúp đỡ cho Hạnh thì mới tới lần thứ 4, bị cáo Hạnh tặng bị cáo chiếc đồng hồ hiệu Pantek Philippe với lý do chúc mừng sinh nhật muộn.

Từ những phân tích trên, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm luận tội đối với bị cáo Nguyễn Lộc An và các bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX khi lượng hình thì xem xét lại tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” mà Viện kiểm sát đã ghi nhận cho bị cáo.

Đối với quan điểm của luật sư của bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) cho rằng những lần tặng quà của Hạnh cho bị cáo Thọ có mục đích không rõ ràng, thiên về tình cảm, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, trên thực tế, những lần nhận quà, tiền của Hạnh, bị cáo Thọ đều có hành vi giúp đỡ bị cáo Hạnh.

Thời điểm bị cáo Hạnh đưa quà, tiền cho bị cáo Thọ đều vào thời điểm như khi sắp hết thời gian cấp hạn mức tín dụng, xin vay với lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp 40%... Việc lấy lý do là chúc tết, chúc mừng lên chức, cảm ơn sự tư vấn chỉ là cái cớ của bị cáo Hạnh.

Trước đó, Viện kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, mức án từ 15 đến 15 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ", từ 13 đến 13 năm 6 tháng tù "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", tổng hợp hình phạt chung là 28 đến 29 năm tù. Đề nghị tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) 3-4 năm tù, Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - TTTN, Bộ Công thương) 7-8 năm tù, Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ TTTN) 7-8 năm tù, Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng TTTN) 4-5 năm tù, Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) 6-7 năm tù, Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) 4-5 năm tù, Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) 2-3 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”.

THÀNH CHUNG - THU HOÀI