Vụ cháy 2 căn nhà, 1 trụ sở ngân hàng ở Cà Mau: Thiệt hại hơn 2 tỷ đồng

Chiều 25-9, liên quan vụ cháy nhà lúc rạng sáng , UBND xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) cho biết, qua đánh giá sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Phía chi nhánh một ngân hàng bị ảnh hưởng vụ cháy sẽ hoạt động trở lại vào thứ 2 tuần tới.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy. Ảnh: CTV

Như Báo SGGP đã thông tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 ngày 22-9. Khi đó, người dân phát hiện ngọn lửa phát ra tại tiệm tạp hóa H.O. (trên đường Nguyễn Tất Thành, khóm 2, xã Năm Căn), sau đó nhanh chóng bùng phát và cháy lan sang xung quanh.

Nhận tin báo, Công an xã Năm Căn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh Cà Mau) điều động hơn 100 cán bộ - chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện, xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án dập lửa. Đến 5 giờ 10 cùng ngày, đám cháy được cảnh sát khống chế.

Thống kê bước đầu, vụ cháy đã thiêu rụi 2 căn nhà (1 cửa hàng tạp hóa, 1 cửa hàng bán đồ sắt), chi nhánh một ngân hàng bị cháy xém một phần phía trước và 3 người dân bị bỏng nhẹ. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Tin liên quan Cà Mau: Lửa thiêu rụi 2 căn nhà lúc rạng sáng

TẤN THÁI