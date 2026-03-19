Vụ giật dây chuyền ở Tân Huê Viên: Bắt đối tượng cầm đầu và 7 đồng phạm

Ngày 19-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã bắt được 8 đối tượng trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở điểm du lịch Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ).

Nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản tại Tân Huê Viên

Theo đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy bắt được các đối tượng liên quan.

Đối tượng Huỳnh Thị Bích Thủy, nghi phạm cầm đầu nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại Tân Huê Viên

Lực lượng chức năng xác định, đối tượng Huỳnh Thị Bích Thủy (sinh năm 1982, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) là nghi phạm cầm đầu đưa nhóm từ An Giang sang TP Cần Thơ hoạt động chuyên nghiệp trong việc dàn cảnh cướp giật tài sản.

Ngoài Thủy, còn có 7 đối tượng khác trong nhóm đã bị bắt, gồm: Phạm Văn Mặc (sinh năm 1978, ngụ tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Tây (sinh năm 1984, ngụ xã Thới Hưng, TP Cần Thơ); Nguyễn Văn Chí (sinh năm 1991, ngụ phường Thới Long, TP Cần Thơ); Huỳnh Thị Bích Thanh (sinh năm 1977, ngụ tỉnh An Giang); Ngô Thị Thanh Liễu (sinh năm 1990, ngụ phường Cao Lãnh, Đồng Tháp); Lê Văn Cảnh (sinh năm 1985, ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ); Nguyễn Văn Lãnh (sinh năm 1987, ngụ xã Óc Eo, tỉnh An Giang).

Trước đó, nhóm này đến điểm du lịch Tân Huê Viên tổ chức dàn cảnh cướp giật tài sản của người dân, du khách.

Các đối tượng lợi dụng điểm du lịch này vừa khánh thành công trình Liên Hoa Bảo Tháp (vào cuối tháng 1-2026) đang thu hút đông đảo người dân và du khách, để thuận tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm tội phạm trên gồm hơn 20 người, có cấu kết, phân chia vai trò, vị trí cụ thể.

Khi phát hiện người dân, du khách mang tiền, vàng, túi xách, nhóm vây ráp, tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn ra tay móc túi, cướp giật rồi tẩu tán tài sản.

cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra hành vi cướp giật tài sản, đồng thời đang tích cực truy bắt các đối tượng còn lại.

TUẤN QUANG