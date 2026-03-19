Pháp luật

Vụ giật dây chuyền ở Tân Huê Viên: Bắt đối tượng cầm đầu và 7 đồng phạm

SGGPO

Ngày 19-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã bắt được 8 đối tượng trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền ở điểm du lịch Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ).

Nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản tại Tân Huê Viên

Theo đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy bắt được các đối tượng liên quan.

Đối tượng Huỳnh Thị Bích Thủy, nghi phạm cầm đầu nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại Tân Huê Viên

Lực lượng chức năng xác định, đối tượng Huỳnh Thị Bích Thủy (sinh năm 1982, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) là nghi phạm cầm đầu đưa nhóm từ An Giang sang TP Cần Thơ hoạt động chuyên nghiệp trong việc dàn cảnh cướp giật tài sản.

Các đối tượng từ trái sang: Mặc, Tây, Chí và Thanh

Ngoài Thủy, còn có 7 đối tượng khác trong nhóm đã bị bắt, gồm: Phạm Văn Mặc (sinh năm 1978, ngụ tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Tây (sinh năm 1984, ngụ xã Thới Hưng, TP Cần Thơ); Nguyễn Văn Chí (sinh năm 1991, ngụ phường Thới Long, TP Cần Thơ); Huỳnh Thị Bích Thanh (sinh năm 1977, ngụ tỉnh An Giang); Ngô Thị Thanh Liễu (sinh năm 1990, ngụ phường Cao Lãnh, Đồng Tháp); Lê Văn Cảnh (sinh năm 1985, ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ); Nguyễn Văn Lãnh (sinh năm 1987, ngụ xã Óc Eo, tỉnh An Giang).

Các đối tượng từ trái sang: Liễu, Cảnh và Lãnh

Trước đó, nhóm này đến điểm du lịch Tân Huê Viên tổ chức dàn cảnh cướp giật tài sản của người dân, du khách.

Các đối tượng lợi dụng điểm du lịch này vừa khánh thành công trình Liên Hoa Bảo Tháp (vào cuối tháng 1-2026) đang thu hút đông đảo người dân và du khách, để thuận tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Liên Hoa Bảo Tháp tại điểm du lịch Tân Huê Viên

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm tội phạm trên gồm hơn 20 người, có cấu kết, phân chia vai trò, vị trí cụ thể.

Khi phát hiện người dân, du khách mang tiền, vàng, túi xách, nhóm vây ráp, tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn ra tay móc túi, cướp giật rồi tẩu tán tài sản.

cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra hành vi cướp giật tài sản, đồng thời đang tích cực truy bắt các đối tượng còn lại.

TUẤN QUANG

Từ khóa

Cần Thơ Tân Huê Viên cướp giật giật dây chuyền dàn cảnh Liên Hoa Bảo Tháp

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn