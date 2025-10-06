Vụ giết 3 người ở Đồng Nai: Công an phá án trong 56 giờ

Chiều 6-10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, ở thôn 6, xã Đắk Nhau.

Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; bà Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, cùng hơn 50 phóng viên các cơ quan báo, đài Trung ương và TPHCM thường trú tại Đồng Nai.

Toàn cảnh buổi họp báo

Như Báo SGGP đã thông tin, vào khoảng 7 giờ 50 ngày 3-10, Công an xã Đắk Nhau nhận tin báo tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6) có vụ án mạng làm chết 3 người.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trước hiên nhà có ông Đ.D.T (SN 1978, chủ nhà) cùng cháu ngoại là Đ.T.T (SN 2014). Công an cũng phát hiện trong phòng ngủ có bà C.T.H (SN 1977, vợ của ông Thiên) nằm tử vong phía trước cửa phòng, bên hông chiếc xe hơi. Các nạn nhân bị bắn vào đầu, két sắt trong nhà có dấu hiệu bị cạy phá, vật dụng có sự xáo trộn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Thông tin vụ việc nhanh chóng được báo cáo đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Bộ Công an. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) đã giao Đại tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục CSHS trực tiếp chỉ đạo Phòng Trọng án phối hợp với Phòng CSHS - Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng CSHS - Công an TPHCM, Khánh Hòa, Thanh Hóa... huy động lực lượng đấu tranh, truy xét.

Trích xuất camera gia đình ông Đ.D.T, lực lượng công an xác định: Lúc 18 giờ 30 ngày 2-10, có 1 nam thanh niên đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô, mang theo một vật dạng giống súng đi vào nhà và xảy ra vụ việc. Cơ quan điều tra nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và Công an địa phương phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân cung cấp thông tin, góp phần thu hẹp phạm vi truy tìm.

Đối tượng Lê Sỹ Tùng lúc bị bắt

Khoảng 15 giờ 30 ngày 5-10, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng (sinh năm 1992, quê Thanh Hóa), khi đối tượng đang lẩn trốn tại vườn nhà ở khu phố Sơn Long, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai. Tùng có hộ khẩu thường trú tại phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước trước đây, nay là phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết, đây là vụ án khó, đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng để che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác điều tra. Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo bằng mọi giá phải bắt được hung thủ, đem lại niềm tin cho người dân.

Vũ khí của Tùng khi gây án

Huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm tham gia điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng việc phát động người dân tham gia cung cấp hơn 50 nguồn tin có giá trị, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Lê Sỹ Tùng trong 56 giờ đồng hồ.

Cơ quan CSĐT Công an - tỉnh Đồng Nai cũng xác định, súng của đối tượng dùng là vũ khí quân dụng và đang tiếp tục xác minh nguồn gốc. Đối tượng đã dùng cưa để cưa két sắt cướp 52 triệu đồng. Đến thời điểm hiện nay, lời khai của đối tượng phù hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập được.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cho biết thêm, Công an tỉnh chưa khẳng định được đối tượng nghiện game nặng. Trong quá trình điều tra, sức khỏe của đối tượng bình thường.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Sỹ Tùng để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác minh các vấn đề liên quan.

BÙI LIÊM - HOÀNG BẮC