Bắt nghi phạm trong vụ án giết 3 người ở Đồng Nai

Chỉ sau hơn 2 ngày xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai – trước đây thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng (sinh năm 1992, quê Thanh Hóa)

Video Lê Sĩ Tùng lúc bị bắt

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Tùng bị bắt chiều 5-10 khi đang lẩn trốn tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai. Việc bắt giữ được thực hiện nhờ sự phối hợp giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an).

- 1.jpg
Lê Sĩ Tùng lúc bị bắt

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi phạm tội của Tùng và mở rộng điều tra khả năng có đồng phạm. Dự kiến trong chiều 6-10, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ án

1734912903449633546.jpg
Lê Sĩ Tùng lúc bị bắt

Trước đó, sáng 3-10, người dân phát hiện 3 thi thể tại đại lý nông sản Thiên Hạnh, gồm: ông Đỗ Duy Thiên (chủ đại lý, sinh năm 1978), bà Chu Hồng Hạnh (vợ ông Thiên, sinh năm 1977), cháu Đỗ Tiến Thành (sinh năm 2014, cháu ngoại ông Thiên).

Các nạn nhân được phát hiện tử vong với nhiều thương tích, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, nghi do bị tấn công. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

BÙI LIÊM - HOÀNG BẮC

