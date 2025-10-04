Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vụ 3 người tử vong tại đại lý nông sản

Sáng 4-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin ban đầu vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đak Nhau .

Theo đó, sáng 3-10, người dân phát hiện 3 thi thể tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đak Nhau) và trình báo cơ quan chức năng.

Camera an ninh ghi lại đối tượng liên quan vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai

Các nạn nhân được xác định gồm ông Đỗ Duy Thiên (sinh năm 1978, chủ đại lý), bà Chu Hồng Hạnh (sinh năm 1977, vợ ông Thiên) và cháu Đỗ Tiến Thành (sinh năm 2014, cháu ngoại ông Thiên).

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ 3 người tử vong tại xã Đak Nhau

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, các nạn nhân tử vong với nhiều thương tích, đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn.

Đáng chú ý, camera an ninh ghi lại hình ảnh một người đàn ông lưng mang balo, tay cầm vật giống súng tự chế, mặc trang phục che kín và đeo khẩu trang xuất hiện trong nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Hiện trường vụ án mạng

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan, khẩn trương báo về số điện thoại 0365.366.777 (ông Lê Vấn – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự).

BÙI LIÊM