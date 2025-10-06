Phó Giám đốc bị cáo buộc làm giả bệnh án lao phổi

Ông Hoàng Văn Huấn (Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) bị cáo buộc làm giả bệnh án cho một số đối tượng đã bị kết án tù có thời hạn để các đối tượng này sử dụng vào việc hoãn thi hành án phạt tù.

Chiều 6-10, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố Hoàng Văn Huấn; cùng bị khởi tố còn có Lã Đức Mạnh (thôn My Dương, xã Thanh Oai, Hà Nội). Hai bị can bị khởi tố tội danh “Giả mạo trong công tác”.

Bên cạnh đó, còn có 9 bị can khác cũng bị khởi tố cùng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” gồm: Nguyễn Trọng Toàn (xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh); Trần Văn Phúc (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Trần Thị Nga (phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị The (phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh); Lương Tiến Tùng (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Trần Văn Tâm (phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh); Đỗ Vĩnh Long (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Trần Thị Hằng (phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh) và Đỗ Quốc Thịnh (phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc ninh phối hợp với cơ quan công tố cùng cấp đã khám xét nơi ở của Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Hoàng Văn Huấn và đồng phạm do có hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Cơ quan tố tụng cũng khám xét nơi ở của 9 bị can có hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định, Hoàng Văn Huấn, Lã Đức Mạnh có hành vi làm giả bệnh án lao phổi cho một số đối tượng đã bị kết án tù có thời hạn để các đối tượng này sử dụng vào việc hoãn thi hành án phạt tù.

Với lý do lao phổi độ 4, kháng thuốc, nguy hiểm đến tính mạng (bệnh nặng), nhiều đối tượng đã sử dụng bệnh án lao phổi của Bệnh viện Phổi Hà Nội do Hoàng Văn Thuấn và Lã Đức Mạnh làm giả để làm thủ tục tạm hoãn thi hành án phạt tù.

GIA KHÁNH