Vụ hàng loạt học sinh TPHCM nghi ngộ độc: Số ca bệnh tăng vọt

Tính đến ngày 10-4, TPHCM ghi nhận tổng cộng 148 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, là học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Theo Sở Y tế TPHCM, từ ngày 8-4 đến sáng 10-4, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố tiếp nhận 148 học sinh nghi ngộ độc. Trong số đó, 102 ca theo dõi ngoại trú, 46 bệnh nhi đang phải điều trị nội trú.

Con số này cao hơn nhiều lần so với số liệu báo cáo nhanh của Phòng Văn hoá - Xã hội phường Bình Quới ngày 8-4.

Một học sinh nghi ngộ độc thực phẩm được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Theo tìm hiểu, năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Bình Quới Tây có hơn 900 học sinh, trong đó khoảng 700 em đăng ký ăn bán trú. Ngày 9-4, Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã dừng bán trú theo chỉ đạo của chính quyền địa phương, lấy mẫu thức ăn và nước uống gửi kiểm nghiệm. Đơn vị cung ứng suất ăn cho trường có trụ sở đóng tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Trao đổi với báo SGGP, đại diện công ty này cho biết sự việc xảy ra ngày 8-4, khi xe vận chuyển thức ăn vẫn chưa đến trường. Đồng thời, công ty luôn tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo ATTP, nguồn gốc nguyên liệu và phối hợp cùng cơ quan chức năng.

Số liệu từ Sở Y tế TPHCM cho thấy, Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 15 ca, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh 72 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 48 ca, Trạm Y tế phường Bình Quới 13 ca.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu các bệnh viện theo dõi sát tình hình, tuân thủ phác đồ điều trị và lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định tác nhân gây bệnh; Bệnh viện Nhi đồng 2 chủ động, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, đảm bảo nguồn lực tối ưu cho công tác cấp cứu và điều trị.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm và Trường Tiểu học Bình Quới Tây tiếp tục điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

