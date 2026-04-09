Vụ ngộ độc bánh mì ở Đắk Lắk: Rau và chà bông bị nhiễm vi khuẩn Salmonella

Sáng 9-4, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có báo cáo chính thức về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ea Drăng, khiến 86 người phải nhập viện điều trị.

Theo đó, ngày 27-3, tiệm bánh mì Q.H. (xã Ea Drăng) đã bán khoảng 300 ổ bánh mì. Đến tối cùng ngày, nhiều người đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm này. Các bệnh nhân có các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Đến ngày 1-4, tổng số trường hợp ngộ độc thực phẩm được ghi nhận là 86 người.

Các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Q.H.

Ngành chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm làm rõ nguyên nhân ngộ độc. Kết quả xét nghiệm cho thấy, 5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella. Đối với mẫu thực phẩm, phát hiện 2 mẫu nhiễm Salmonella spp (trong rau và dăm bông) và 1 mẫu rau nhiễm vi khuẩn Escherichia coli. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây ngộ độc là do bánh mì tại tiệm Q.H. bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, UBND xã Ea Drăng đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh tiệm bánh mì Q.H.; dự kiến mức phạt 80 triệu đồng.

MAI CƯỜNG