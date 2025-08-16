Vụ “mẹ Bắp” bị tố trục lợi tiền từ thiện: Người tố cáo khiếu nại việc không khởi tố

Ngày 16-8, ông N.Q.H. (ngụ TPHCM) cho biết đã gửi đơn khiếu nại đến Viện KSND tỉnh Khánh Hòa và một số cơ quan liên quan, đề nghị xem xét lại quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đối với vụ việc “mẹ Bắp” bị tố lạm dụng tiền từ thiện.

Ông N.Q.H. là người tố cáo và đại diện cho một số mạnh thường quân trong vụ kêu gọi hỗ trợ điều trị bệnh ung thư cho cháu N.P.M.H. (bé Bắp), con của bà L.T.T.H. (sinh năm 1997, còn gọi là “mẹ Bắp”), do tiktoker Phạm Thoại đứng ra kêu gọi.

Trước đó, ngày 24-7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thông báo kết quả xác minh: toàn bộ số tiền hơn 20,4 tỷ đồng được đóng góp đã được sử dụng để chi trả viện phí, sinh hoạt trong quá trình điều trị bé Bắp tại Singapore từ tháng 11-2024 đến tháng 4-2025. Cơ quan điều tra kết luận không phát hiện hành vi chiếm đoạt, nên vụ việc không đủ yếu tố cấu thành tội phạm để khởi tố hình sự.

"Bé Bắp" cùng mẹ trong thời gian điều trị bệnh. Ảnh: MXH

Tuy nhiên, trong đơn khiếu nại, ông Huy cho rằng vẫn còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, như: thông tin về hoàn cảnh gia đình và bệnh tình của bé Bắp; quá trình kêu gọi từ thiện từ năm 2023; việc chuyển đổi nơi điều trị làm tăng chi phí; cũng như dấu hiệu gia đình “mẹ Bắp” sử dụng tiền ủng hộ để mua sắm tài sản...

Bà L.T.T.H. (mẹ Bắp) trong một phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội

Ông Huy đề nghị cơ quan chức năng xem xét tính hợp pháp của quyết định không khởi tố, đồng thời nếu có sai phạm thì xử lý theo quy định pháp luật và công khai minh bạch thông tin liên quan đến việc kêu gọi, sử dụng tiền từ thiện.

TIẾN THẮNG