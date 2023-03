Vụ ngộ độc sau khi ăn cá chép ủ muối ở Quảng Nam: Phát hiện trực khuẩn nguy hiểm

Ngày 28-3, liên quan tới vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn cá chép ủ muối chua ở Quảng Nam làm 10 người nhập viện, trong đó có 1 người tử vong, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho biết đã nhận 22 mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam cung cấp.