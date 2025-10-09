Vụ nhân viên y tế bị hành hung: Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu lên tiếng

Ngày 9-10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã phát thông tin chính thức về vụ việc một nhân viên y tế của bệnh viện bị người nhà bệnh nhân hành hung khi đang làm nhiệm vụ cấp cứu vào khuya ngày 7-10.

Camera ghi lại hành vi người đàn ông dùng tay đánh nhân viên y tế

Theo báo cáo, vào khoảng 21 giờ ngày 7-10, tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, kíp trực phát hiện bệnh nhân N.T.S. (nhập viện ngày 30-9) có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở. Bác sĩ Nguyễn Văn Lê cùng ê-kíp nhanh chóng tiến hành hồi sức cấp cứu trong gần 20 phút, song tình trạng bệnh nhân không cải thiện, tiên lượng xấu.

Khi đang tiếp tục cấp cứu, điều dưỡng trực đã gọi điện thông báo tình hình cho người nhà. Đến 21 giờ 36 phút, một người đàn ông được xác định là thân nhân của bệnh nhân đến phòng bệnh. Trong lúc bác sĩ chưa kịp giải thích, người này lớn tiếng chửi mắng, nhục mạ kíp trực, sau đó dùng tay đánh liên tiếp vào đầu điều dưỡng Th. – người đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân.

Hành vi này khiến điều dưỡng Th. choáng váng, hoảng loạn, phải dừng công việc và được đưa đến Khoa Ngoại tổng hợp để điều trị.

Ngay sau vụ việc, lực lượng bảo vệ bệnh viện cùng Công an phường Phước Thắng đã có mặt, khống chế người hành hung, lập biên bản hiện trường và đưa người này ra khỏi khu vực điều trị. Vụ việc được báo cáo lên Sở Y tế TPHCM và Công an phường Phước Thắng để xử lý theo quy định.

BS.CKII Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, khẳng định: “Bệnh viện kiên quyết lên án mọi hành vi bạo lực, xâm hại thân thể và tinh thần nhân viên y tế khi họ đang thực hiện nhiệm vụ cứu chữa người bệnh. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn đi ngược lại giá trị nhân văn và đạo đức xã hội.”

Ông Tú cho biết bệnh viện sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý nghiêm vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân viên y tế và bảo đảm môi trường khám chữa bệnh an toàn, văn minh.

“Chúng tôi mong nhận được sự đồng hành và thấu hiểu của người dân, để cùng xây dựng môi trường bệnh viện nhân ái, tôn trọng lẫn nhau – nơi đội ngũ y tế có thể yên tâm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng,” Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh.

