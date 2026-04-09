Vụ nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đau bụng, nôn ói: 22 trường hợp nhập viện

Liên quan đến vụ hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm, hiện có ít nhất 22 trường hợp đã nhập viện vì rối loạn tiêu hoá.

Chiều 9-4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận 27 bệnh nhi bị rối loạn tiêu hóa. Đây là những học sinh của Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM).

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận nhiều trường hợp học sinh rối loạn tiêu hóa.

Theo đó, các bệnh nhi nhập viện rải rác từ ngày 8-4 đến 12 giờ trưa nay (ngày 9-4), độ tuổi từ 6-10 tuổi. Triệu chứng chính của các em là sốt, đau bụng, theo dõi rối loạn tiêu hoá. Ê-kíp điều trị tiến hành hồi sức, bù dịch và điện giải.

Hiện tại, có 22 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, 5 học sinh được hướng dẫn theo dõi ngoại trú.

Trong khi đó, báo cáo của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Quới ghi nhận, đến 18 giờ ngày 8-4, có 20 trẻ đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh (chỉ 1 ca ở lại theo dõi); 1 ca điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định; 3 ca đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và được về nhà; 2 ca đến khám tại Trạm Y tế phường Bình Quới và được về nhà.

Trao đổi với Báo SGGP về sự chênh lệch này, đại diện Phòng Văn hoá - Xã hội phường Bình Quới cho biết đang tiến hành nắm lại số liệu chính thức.

Hiện, Sở ATTP TPHCM đã tiếp nhận thông tin sự việc. Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã gửi mẫu nước, mẫu thức ăn ngày 7 và 8-4 đi kiểm định; tạm dừng bán trú cho đến khi có kết luận chính thức.

Như Báo SGGP đưa tin, ngày 8-4, khoảng 116 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM) khai báo có triệu chứng đau bụng, nôn ói, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Chính quyền địa phương lập tức cử cán bộ xuống trường để nắm bắt, ghi nhận. Kết quả khám sàng lọc tại trường ghi nhận 41 học sinh có triệu chứng đường tiêu hoá như: sốt, đau bụng, nôn ói, đau đầu; sốt và đau bụng là dấu hiệu phổ biến nhất. Tuy nhiên, trẻ không ăn sáng tập trung, không sử dụng cùng nguồn nước nên chưa xác định được nguồn chung rõ ràng. Vụ việc đang được theo dõi, điều tra dịch tễ và xác minh nguyên nhân (thực phẩm, nước uống hoặc yếu tố khác).

GIAO LINH