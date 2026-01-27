Vụ sữa Aptamil First Infant Formula 800g bị thu hồi tại Anh: Thận trọng với sữa “xách tay”

Thông tin sản phẩm sữa Aptamil First Infant Formula 800g bị thu hồi tại Anh do nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus khiến nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên. Dù giá khá đắt, loại sữa này hiện được nhiều gia đình có trẻ em lựa chọn.

Phụ huynh lo lắng

Qua tìm hiểu, trên thị trường, sản phẩm sữa Aptamil khá đa dạng với nhiều nguồn gốc xuất xứ như: Anh, Australia và Pháp. Theo ghi nhận, giá sản phẩm Aptamil First Infant Formula loại 800g rao bán trên mạng xã hội từ 691.000-834.000 đồng/hộp.

Người dân lựa chọn sữa công thức cho trẻ em tại cửa hàng Medi Care trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Hầu hết sản phẩm sữa Aptamil được quảng cáo có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, chứa các men vi sinh có lợi giúp trẻ tiêu hóa tốt hơn, nhiều loại vitamin tổng hợp bổ sung dinh dưỡng cho trẻ trong giai đoạn đầu đời, giúp cơ thể trẻ khỏe mạnh, toàn diện về sau... Chính vì những quảng cáo sữa có “ưu điểm” rất tốt cho sức khỏe trẻ em nên sản phẩm này được nhiều gia đình có trẻ em ưa thích.

Tuy nhiên, mới đây, Công ty Danone - tập đoàn thực phẩm đa quốc gia (Pháp) có thông báo tự nguyện thu hồi một lô sản phẩm sữa Aptamil do hãng sản xuất, phân phối tại thị trường Anh. Nguyên nhân do sản phẩm bị nhiễm Cereulide - một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ em; lô sản phẩm bị thu hồi là Aptamil Infant Formula, quy cách đóng gói 800g, có hạn sử dụng trước ngày 31-10.

Trước thông tin này, rất nhiều gia đình lo lắng vì từng cho con sử dụng. Chị Lê Thị Thúy (33 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) có con gái lên 2 tuổi chia sẻ: "Con tôi uống sữa Aptamil mấy tháng nay. Nghe tin sữa có độc tố, tôi như ngồi trên lửa". Trên nhiều diễn đàn trên mạng xã hội, không ít phụ huynh cũng rất hoang mang trước thông tin về sản phẩm sữa Aptamil nhiễm vi khuẩn nguy hại phải thu hồi. Vì loại sữa này lâu nay được bán phổ biến trên nhiều sàn thương mại điện tử và mạng xã hội dưới dạng hàng xách tay hoặc nhập khẩu từ Anh, Pháp, Australia.

Ngừng kinh doanh các lô sản phẩm bị cảnh báo

Ngay sau khi có thông tin, Cục An toàn thực phẩm (ATTP, Bộ Y tế) đã có văn bản gửi các sở y tế và cơ quan chức năng địa phương đề nghị rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil First Infant Formula do Công ty Danone sản xuất.

Sữa Aptamil được quảng cáo rao bán nhiều dưới dạng "hàng xách tay"

Theo các chuyên gia, vi khuẩn Bacillus cereus là nhóm vi khuẩn có khả năng sinh bào tử, tồn tại phổ biến trong tự nhiên và chuỗi thực phẩm. Báo cáo tổng hợp của Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu cho biết, Bacillus cereus là tác nhân gây ra khoảng 16%-20% các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến độc tố vi khuẩn tại châu Âu. Theo TS Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục ATTP, các bậc phụ huynh đã mua sản phẩm sữa Aptamil thuộc lô hàng nêu trên tuyệt đối không cho trẻ sử dụng, ngay cả khi chưa nhận thấy các dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Trường hợp trẻ có bất kỳ dấu hiệu lo ngại nào về sức khỏe sau khi dùng sản phẩm, phụ huynh nên kịp thời gặp bác sĩ để tư vấn y tế.

Chiều 26-1, trao đổi nhanh với phóng viên Báo SGGP, ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, cho biết, cục đã yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh và các đơn vị vận hành sàn thương mại điện tử rà soát hoạt động kinh doanh, phải kịp thời gỡ bỏ thông tin về các sản phẩm đang bị cảnh báo khỏi nền tảng bán hàng trực tuyến, ngừng kinh doanh các lô sản phẩm sữa Aptamil nếu có lưu hành tại Việt Nam.

Tại TPHCM, các hệ thống bán lẻ đã chủ động rà soát nguồn hàng. Đại diện MM Mega Market, GO!, Bách Hóa Xanh cho biết, trên toàn hệ thống, không kinh doanh sản phẩm thuộc diện thu hồi. Còn theo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, đơn vị đã nắm tình hình thị trường, phối hợp cùng các lực lượng liên ngành rà soát, yêu cầu các siêu thị, cửa hàng kinh doanh sữa khẩn trương kiểm tra nguồn gốc các sản phẩm liên quan, đồng thời báo cáo kết quả về cơ quan chức năng để kịp thời xử lý nếu phát sinh vi phạm.

Rà soát không chỉ sản phẩm Aptamil Ngoài sản phẩm sữa Aptamil, trước đó, ngày 8-1, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số cũng đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp triển khai các biện pháp quản lý sau khi Cục ATTP có công văn đề nghị phối hợp rà soát việc lưu hành và gỡ bỏ thông tin đối với các sản phẩm bị cảnh báo, liên quan đến việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do phát hiện khả năng tồn tại Cereulide. Theo Bộ Công thương, việc rao bán sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử không đồng nghĩa là sản phẩm đó đã được cấp phép lưu hành chính thức tại Việt Nam, cũng như chưa thể khẳng định các sản phẩm này có thuộc các lô bị thu hồi ở nước ngoài hay không. Hiện chưa có xác nhận chính thức rằng các lô sữa Aptamil First Infant Formula 800g bị thu hồi ở Anh đã được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam, tính đến ngày 26-1. Theo quy định hiện hành, các sàn thương mại điện tử và đơn vị kinh doanh có trách nhiệm kiểm soát nguồn gốc, tính pháp lý của hàng hóa, kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ sản phẩm có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc diện cảnh báo của cơ quan chức năng.

NGUYỄN QUỐC - PHÚC HẬU - THI HỒNG