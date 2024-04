Vụ tai nạn làm 1 người chết trên sông Tiền: Tài công tàu và phà không dương tính ma túy

Theo Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang), kết quả điều tra bước đầu vụ tàu chở du khách nước ngoài tông phà chở khách trên sông Tiền cho thấy, tại thời điểm xảy ra tai nạn, hai tài công của tàu và phà không có nồng độ cồn, không dương tính với ma túy.

Hiện trường vụ tàu chở du khách nước ngoài tông phà trên sông Tiền làm 1 người tử vong, 2 người bị thương vào chiều 19-4

Liên quan đến vụ tàu chở du khách nước ngoài tông phà chở khách trên sông Tiền (An Giang) vào chiều 19-4, ngày 22-4 Công an tỉnh An Giang cho biết vừa chỉ đạo Công an thị xã Tân Châu phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm tiến hành các bước xử lý theo quy định.

Theo Công an thị xã Tân Châu, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, tại thời điểm xảy ra tai nạn, hai tài công của tàu và phà không có nồng độ cồn, không dương tính với ma túy.

Trong khi đó, thông tin từ người thân của hướng dẫn viên Ab Dol Ro Zak (1 trong 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn trên) cho biết, sau 3 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân này đã tử vong, được gia đình đưa về quê ở An Giang để lo hậu sự.

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 19-4, tàu Hang Chau Tourist Express Boat chở 42 du khách nước ngoài di chuyển từ Phnom Penh đi Châu Đốc. Khi đến địa phận xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu), cách Campuchia khoảng 1km thì va chạm với phà chở khách.

Cú đâm mạnh làm tàu chở du khách nước ngoài bị vỡ một mảng lớn. Anh Ab Dol Ro Zak (hướng dẫn viên tàu chở du khách nước ngoài) bị đứt lìa cánh tay phải, gãy hai chân; 2 nam du khách người Đức và Pháp bị gãy chân trái.

Tin liên quan An Giang: Tàu chở du khách nước ngoài va chạm phà trên sông Tiền, 3 người bị thương

THÀNH NHƠN