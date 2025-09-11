Vùng 2 Hải quân chung tay vì nhân dân Cuba

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã quyên góp được hơn 260 triệu đồng gửi tới nhân dân Cuba anh em – như một nghĩa cử thiết thực, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 phát động và ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: VĂN ĐƯỜNG

Chỉ sau hai tuần phát động, phong trào ủng hộ đã lan tỏa rộng khắp các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng – từ đất liền đến những con tàu, đảo nổi, đảo chìm và nhà giàn giữa biển khơi. Hoạt động này được xem là hành động cụ thể chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960 – 2025).

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 phát động và ủng hộ nhân dân Cuba

Với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm quốc tế, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã gửi gắm vào từng khoản ủng hộ tình cảm son sắt và sự sẻ chia sâu sắc với nhân dân Cuba – đất nước đang đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đây là biểu hiện sinh động của truyền thống nhân ái, thủy chung và tinh thần quốc tế vô sản mà Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gìn giữ và phát huy.

Từ ngoài khơi xa, các bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.9 đã ủng hộ đến nhân dân Cuba

Phong trào quyên góp không chỉ thể hiện tình cảm riêng của lực lượng Hải quân, mà còn là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, gắn bó bền chặt giữa Việt Nam – Cuba. Tình đoàn kết thủy chung, trong sáng giữa hai quốc gia là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị quốc tế – giữa những dân tộc cùng chung khát vọng độc lập, tự do và lý tưởng vì một thế giới hòa bình, công bằng và nhân văn.

VĂN ĐƯỜNG