Japfa đồng lòng vì cộng đồng khắc phục hậu quả sau lũ

Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) đã nhanh chóng triển khai chuỗi hoạt động kịp thời tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai, góp phần hỗ trợ người dân địa phương sớm ổn định đời sống sau bão lũ.

Mới đây, trong nỗ lực đồng hành cùng giáo dục vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt, Japfa Việt Nam đã tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”, trao tặng trang thiết bị học tập cho học sinh Trường Tiểu học Nhơn Thọ (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Với sự chung tay của đội ngũ nhân viên Nhà máy Japfa Bình Định, hơn 200 phần quà gồm tập vở, dụng cụ học tập và sữa tiệt trùng đã được trao tận tay cho các em học sinh, hỗ trợ các em sớm ổn định việc học tập.

Hơn 200 phần quà trong chương trình "Cùng em đến trường" được trao cho học sinh Trường Tiểu học Nhơn Thọ vào ngày 4-12-2025

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những phần quà và sự đồng hành của Japfa không chỉ giúp các em trang bị các dụng cụ học tập, mà còn tiếp thêm động lực để các em vượt qua giai đoạn khó khăn. Sự quan tâm này là minh chứng cho tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện.

Công ty trao tặng 4,5 tấn thực phẩm Japfa Best cho người dân phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà)

Trước đó, Japfa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) trao tặng 4,5 tấn thực phẩm cho các hộ dân chịu ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn. Những phần quà được gửi trao kịp thời giúp người dân đảm bảo nhu cầu cho cuộc sống trước mắt, từng bước phục hồi sau thiên tai. Ngoài ra, công ty đồng hành cùng cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai hỗ trợ nhiều phần quà thiết yếu đến các hộ khó khăn.

Nhà máy Japfa Bình Định chuẩn bị các suất quà hỗ trợ trẻ em đến trường

Đặc biệt, trong suốt thời gian xảy ra bão lũ, đội ngũ nhân viên công ty đã phối hợp với khách hàng di dời vật nuôi, trang thiết bị đến khu vực an toàn, đồng thời tăng cường gia cố chuồng trại và khảo sát hiện trường để đánh giá thiệt hại. Từ đó, công ty nhanh chóng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp và hiệu quả, đồng hành cùng người chăn nuôi giảm thiểu tổn thất.

Đối với người lao động chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, công ty phối hợp với công đoàn chi nhánh tổ chức thăm hỏi tận nơi và trao quà cho những gia đình bị ngập sâu hoặc hư hại nặng. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, đại diện công ty Japfa cũng động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn và ghi nhận những nỗ lực của các nhân viên trong giai đoạn này.