Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp trao tặng “Nhà tình nghĩa quân – dân”

Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, cùng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng, chính quyền xã Long Điền và đoàn thể địa phương đến dự.
Căn nhà được xây dựng theo dạng nhà cấp 4, diện tích 85m², gồm phòng khách, 2 phòng ngủ và bếp, bảo đảm kiên cố và sinh hoạt thuận tiện cho gia đình với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ 100 triệu đồng từ Quỹ từ thiện xã hội, Ban CHQS xã Long Điền hỗ trợ 30 triệu đồng.
Tại buổi lễ, đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM, Ban Chỉ huy PTKV5 – Tam Long, Báo Sài Gòn Giải Phóng và địa phương đã trao quyết định tặng nhà cùng nhiều phần quà hỗ trợ anh Nguyễn Văn Đãng.