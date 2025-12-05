Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp trao tặng “Nhà tình nghĩa quân – dân”

Ngày 5-12, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tam Long (PTKV5 – Tam Long) phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng và chính quyền xã Long Điền tổ chức trao tặng “Nhà tình nghĩa quân – dân” cho gia đình anh Nguyễn Văn Đãng, dân quân thường trực xã Long Điền, ngụ tại ấp Phước Hưng.

Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, cùng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng, chính quyền xã Long Điền và đoàn thể địa phương đến dự.

Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tặng quà gia đình anh Nguyễn Văn Đãng

Căn nhà được xây dựng theo dạng nhà cấp 4, diện tích 85m², gồm phòng khách, 2 phòng ngủ và bếp, bảo đảm kiên cố và sinh hoạt thuận tiện cho gia đình với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ 100 triệu đồng từ Quỹ từ thiện xã hội, Ban CHQS xã Long Điền hỗ trợ 30 triệu đồng.

Đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng và chính quyền địa phương chung vui với gia đình anh Nguyễn Văn Đãng

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM, Ban Chỉ huy PTKV5 – Tam Long, Báo Sài Gòn Giải Phóng và địa phương đã trao quyết định tặng nhà cùng nhiều phần quà hỗ trợ anh Nguyễn Văn Đãng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tam Long trao thư cảm ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng

H.N