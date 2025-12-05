Shinhan Life Việt Nam hỗ trợ làng trẻ em SOS tại Đà Nẵng và Huế

Ngày 4-12, tiếp nối hành trình gửi trao những giá trị nhân văn và tích cực đến cộng đồng, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) đã tổ chức chuyến thăm và trao tặng thiết bị học tập, nhu yếu phẩm cho Làng trẻ em SOS Đà Nẵng và Làng trẻ em SOS Huế.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam trực tiếp đến thăm hỏi, giao lưu và trao tặng món quà thiết thực tới Làng trẻ em SOS Đà Nẵng

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, cùng đội ngũ nhân viên đã có buổi giao lưu ấm cúng với các em nhỏ và đại diện hai làng trẻ em SOS. Tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng, Shinhan Life Việt Nam đã trao tặng 100 triệu đồng để sử dụng cho việc thay thế và nâng cấp các thiết bị điện tử gia dụng hàng ngày như máy giặt và máy lọc nước, góp phần cải thiện cơ sở vật chất nuôi dạy trẻ.

Shinhan Life Việt Nam thăm và trao tặng thiết bị học tập, nhu yếu phẩm cho Làng trẻ em SOS Huế

Trong chuyến thăm Làng trẻ em SOS Huế, đại diện công ty đã trao tặng nhu yếu phẩm, thiết bị học tập cần thiết như gạo, bánh, sữa, sách vở… tổng giá trị gần 80 triệu đồng, nhằm chia sẻ kịp thời sau trận bão lũ vừa qua. Những món quà bằng hiện vật đã được làng phân bổ trực tiếp cho các Nhà gia đình để trẻ sử dụng và ổn định sinh hoạt.

Ngoài ra, Shinhan Life Việt Nam cũng trao tặng 7 máy tính học tập cho Làng trẻ em SOS Đà Nẵng và Làng trẻ em SOS Huế, giúp các em có điều kiện chủ động tiếp cận đa dạng nguồn kiến thức để nâng cao hiệu quả học tập.

Shinhan Life Việt Nam cũng trao tặng 7 máy tính học tập cho Làng trẻ em SOS Đà Nẵng và Làng trẻ em SOS Huế

Chuỗi hoạt động ý nghĩa này là một phần trong cam kết dài hạn của Shinhan Life Việt Nam trong việc đồng hành cùng trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Bên cạnh việc mang đến sự hỗ trợ về vật chất, chuyến thăm cũng thể hiện sự quan tâm, động viên tinh thần to lớn, khuyến khích các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Ông Bae Seung Jun chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, mọi trẻ em đều xứng đáng có một môi trường sống và học tập tốt nhất để phát triển toàn diện. Việc đầu tư vào cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập cho các làng trẻ em SOS là một hành động thiết thực, khẳng định cam kết của Shinhan Life trong việc chung tay kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam”.