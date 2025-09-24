Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận trong Danh lục Xanh IUCN

Sau Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (tỉnh Ninh Bình), VQG Côn Đảo (TPHCM) tiếp tục được công nhận trong Danh mục Xanh IUCN. Sự kiện này đánh dấu sự ghi nhận của thế giới về kết quả bảo tồn thiên nhiên thành công tại VQG Côn Đảo.

Khách du lịch thích thú khi trải nghiệm du lịch xanh tại Côn Đảo

Sáng 24-9, ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc VQG Côn Đảo cho biết, VQG Côn Đảo vừa được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) công nhận vào Danh lục Xanh các khu bảo tồn và được quản lý hiệu quả.

Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định công tác quản lý, bảo tồn thiên nhiên tại VQG Côn Đảo đang được thực hiện hiệu quả, minh bạch; Hệ sinh thái biển - rừng phong phú cùng các giá trị đa dạng sinh học quý giá được bảo vệ bền vững và Côn Đảo sánh vai cùng nhiều khu bảo tồn hàng đầu trên thế giới trong mạng lưới Green List.

Khách du lịch tham gia thả rùa con về biển tại VQG Côn Đảo. Ảnh: QUANG VŨ

Danh lục Xanh IUCN là một bộ tiêu chuẩn toàn cầu nhằm ghi nhận các khu bảo tồn đã đạt được các kết quả bảo tồn thiên nhiên thành công. Bộ tiêu chuẩn này cung cấp quy trình xác minh đảm bảo, trao chứng nhận cho những khu vực đáp ứng và duy trì được 17 tiêu chí và 50 chỉ số, được chia thành 4 lĩnh vực: quản trị tốt; thiết kế và lập kế hoạch tốt; quản lý hiệu quả và kết quả bảo tồn thành công.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã công nhận VQG Côn Đảo vào Danh lục Xanh các khu bảo tồn và được quản lý hiệu quả. Ảnh: QUANG VŨ

Quá trình đánh giá Danh lục Xanh được thực hiện bởi một ban chuyên gia đánh giá độc lập, với sự giám sát chặt chẽ của IUCN. Tiêu chuẩn Danh lục Xanh vẫn duy trì tính nhất quán trên toàn cầu nhưng được điều chỉnh và áp dụng theo bối cảnh địa phương. Tiêu chuẩn Danh lục Xanh được sử dụng để phân tích khoảng trống trong công tác quản trị để các nhà quản lý có thể đưa ra những giải pháp cải thiện công tác quản lý qua các kết quả hoạt động.

QUANG VŨ