Cứu nạn trên biển là nghề đặc biệt, bởi bất cứ ai đến với công việc này cũng phải trải qua thử thách với những con sóng dữ. Ở bãi biển Vũng Tàu (TPHCM), lực lượng cứu hộ bờ biển như những người hùng, âm thầm bảo vệ sự an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển.

Đảm bảo an toàn cho du khách

Giữa sóng nước bao la, bất chợt một cánh tay giơ lên vẫy vẫy với những tiếng kêu cứu thất thanh. Không chần chừ, 2 cứu hộ viên tung mình, xé sóng lao ra, 1 người nữa dùng ca nô chạy ra nơi nạn nhân đuối nước đang vùng vẫy hốt hoảng. Chưa đầy 4 phút sau, nạn nhân được đưa lên ca nô vào bờ an toàn. Đó là một trong những tình huống xảy ra trên biển, mà lực lượng cứu hộ bờ biển phải nhanh chóng vượt sóng cứu người.

Lực lượng cứu hộ túc trực tại bãi biển để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển. Ảnh: QUANG VŨ

Anh Lê Hoàng Thanh (44 tuổi) cứu hộ viên vùng biển Vũng Tàu cho biết, công việc của một người lính cứu hộ bờ biển bắt đầu từ 6 giờ sáng, phải bơi ra biển cắm cờ đen ở những vùng có ao xoáy, vùng nguy hiểm, sau đó trở vào bờ đứng trông chừng cho khách tắm biển. Ngày thường còn đỡ, còn các ngày lễ, tết khách du lịch đổ về đông, cứu hộ viên phải căng mắt quan sát vì chỉ cần lơ là, sơ sẩy trong giây phút có thể ảnh hưởng tới tính mạng của một hoặc nhiều người.

Hơn 20 năm làm nghề, số người gặp nạn được anh Lê Hoàng Thanh cứu sống “không nhớ nổi”. Hễ nghe tiếng kêu cứu, thấy người chới với anh lại lao ra biển. Theo anh Thanh, trên bãi biển Vũng Tàu, sống và chết diễn ra trong tích tắc, song nhiều người phớt lờ cảnh báo bơi vào ao xoáy, đu lên những cây cờ đen. “Nơi cắm cờ là ao xoáy, khi bị phá vô tình tạo nên cái bẫy khiến những người đến sau gặp nạn”, anh Thanh nói.

Dầm mình dưới nước, khuôn mặt rám nắng, ông Trần Hữu Bảo Luyện (60 tuổi) vừa thổi còi vừa ngoắc tay ra hiệu cho khách tắm biển di chuyển vào gần bờ, tránh chỗ nước sâu, nguy hiểm. Thấy một tốp khách, trong đó có trẻ em đang xuống biển, ông Luyện dặn dò: “Các anh, chị nên tắm ở chỗ cạn, tránh xa khu vực cắm cờ đen, vì nơi đó có ao xoáy, rất nguy hiểm, đặc biệt là phải trông chừng mấy cháu nhỏ này nhé”.

40 năm làm nghề cứu hộ bờ biển, ông Luyện nắm rõ quy luật lên xuống của con nước, chỗ nào nước nông, sâu, nơi nào có ao xoáy, có dòng nước chảy xiết. Ông cũng đã cứu sống biết bao người bị đuối nước. “Mỗi lần cứu được khách thoát khỏi nguy hiểm, tôi rất vui và càng yêu nghề hơn vì thấy việc mình làm thật ý nghĩa”, ông Luyện chia sẻ.

Hiện nay, lực lượng cấp cứu bờ biển Vũng Tàu có 70 người gồm cứu hộ và y sĩ. Lực lượng này có nhiệm vụ ứng trực thường xuyên trên biển từ mũi Nghinh Phong đến giáp ranh khu vực bãi tắm Paradise, trung bình khoảng 200-300m có một cứu hộ viên. Ngoài việc nhắc nhở trên loa phát thanh, các cứu hộ viên còn trực tiếp nhắc nhở những người tắm biển không được ra những chỗ đã cắm cờ đen, không được tắm sớm quá (trước 6 giờ sáng), hoặc muộn quá (sau 6 giờ tối).

Lực lượng cứu hộ bờ biển hướng dẫn người dân và du khách kỹ năng bơi biển tại Bãi Sau. Ảnh: QUANG VŨ

Thống kê của phường Vũng Tàu, chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm 2025, bãi biển Vũng Tàu đón và phục vụ hơn 3 triệu khách du lịch tắm biển. Trong đó, lực lượng cứu hộ bờ biển đã cứu được 28 người thoát khỏi vòng tay tử thần giữa biển khơi.

Luyện tinh thần thép

Theo ông Nguyễn Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch Vũng Tàu, biển Bãi Sau thoải rộng nhưng hung dữ. Vào mùa gió chướng từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, dòng nước chảy mạnh, gió chướng từ ngoài khơi thổi vào tạo những cơn sóng lớn đánh liên tục vào bờ, tập hợp lại thành dòng đi ngược ra biển. Nơi có dòng chảy, ao xoáy là vùng nước lặng, hầu như không có sóng và sẽ cuốn trôi tất cả những gì rơi vào. Vì vậy, nếu khách du lịch lọt vào vòng xoáy này mà không được lực lượng cứu hộ kịp thời sẽ rất nguy hiểm.

Công việc của những người cứu hộ vất vả, nguy hiểm, đòi hỏi cao về thể lực và gan dạ, chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết, sự nghiệt ngã của biển khơi. Những tháng mùa hè, ánh nắng mặt trời cùng nước mặn khiến da cháy rộp. Mùa mưa nước lạnh, gió lớn tê buốt. “Phải đứng nhiều giờ, chăm chú vào biển và họ phải có tinh thần thép khi lao ra biển để cứu người trong vòng xoáy của biển khơi – nơi mà có thể tính mạng của họ cũng bị đe dọa nếu không có kỹ năng tinh nhuệ và tinh thần vững vàng”, ông Phạm Khắc Tộ nói.

Nghề cứu hộ bờ biển đòi hỏi phải có kỹ năng và tinh thần thép. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ bờ biển dùng ca nô nhắc nhở và bảo vệ du khách khi tắm biển. Ảnh: NGỌC GIANG

Vì vậy, cứ đến mùa thấp điểm khách du lịch, tất cả lực lượng cứu hộ lại phải tham gia khóa huấn luyện khắc nghiệt kéo dài 6 tuần để trở thành những người lính cứu hộ tinh nhuệ trên biển.

Trong thời gian tham gia khóa huấn luyện này, các cứu hộ viên được rèn luyện thể lực hàng ngày với những bài tập thể dục tổng hợp; chạy bộ các cự ly từ 1.000m đến 3.000m, các bài tập bơi cứu đuối (50m tốc độ) bằng chân không kéo người bị nạn, bơi cứu đuối (100m) bằng chân vịt, bơi kiểm tra các cự ly từ 200m đến 3.000m và thi kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện cự ly bơi 2.000m trên biển; bồi dưỡng nghiệp vụ cứu hộ từ cơ bản đến nâng cao; rèn luyện kỹ năng sử dụng dụng cụ, công cụ hỗ trợ như mô tô trượt nước, thuyền kayak.

Các cứu hộ viên được trao giải bơi cự ly 2.000m trên biển tại lễ bế mạc lớp tập huấn cấp cứu thủy nạn năm 2025 ở Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) diễn ra sáng 31-10. Ảnh: QUANG VŨ

Đặc biệt, khóa huấn luyện dành phần lớn thời gian để cứu hộ thực hành kỹ thuật tiếp cận nạn nhân trên biển, kéo nạn nhân, vác xốc nước, sơ cứu ban đầu, hô hấp nhân tạo, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, kiểm tra mạch…

Qua công tác huấn luyện, giúp lực lượng cứu hộ tăng thêm thể lực và nâng cao trình độ chuyên môn về bơi cứu vớt nạn nhân trên biển, về hồi sức cấp cứu tại chỗ và đặc biệt là nâng cao được tinh thần hăng say công tác yêu nghề, gắn bó với nghề cấp cứu thủy nạn (công tác cứu người, việc làm nhân đạo).

QUANG VŨ

