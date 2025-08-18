Xã Bàu Lâm tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

Đại hội đại biểu xã Bàu Lâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Xã Bàu Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Bàu Lâm và Tân Lâm, có tổng diện tích tự nhiên 123,829km2, dân số 22.567 nhân khẩu, toàn đảng bộ có 23 chi bộ trực thuộc với 465 đảng viên. Đây là một trong những xã thuộc diện vùng sâu vùng xa của TPHCM, kinh tế chủ yếu dựa trên nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bàu Lâm tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Quang cảnh Đại hội đại biểu xã Bàu Lâm lần thứ I

Xã đặt một số mục tiêu phấn đấu như: tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 112% so với dự toán và thu ngân sách bình quân tăng 12%/năm; đến năm 2030, số doanh nghiệp đang hoạt động trên 1000 dân đạt 2 doanh nghiệp; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 82 triệu đồng, tăng 13,4% so với năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo chuẩn đa chiều đến năm 2030 là dưới 1%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%...

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, đảng bộ xã quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá gồm: nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc cho nhân dân kết hợp chăm lo tinh thần, vật chất cho đồng bào dân tộc gắn với phát huy và bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa trong thời đại mới; tăng cường cấp giấy CNQSDĐ phấn đấu đạt 95% diện tích đất đủ điều kiện cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị của đại hội đã đề ra. Đồng chí gợi mở, trong thời gian tới Đảng bộ xã Bàu Lâm cần tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm để phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái, hình thành các tuyến du lịch trải nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại hội đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bàu Lâm khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Kim Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

PHÚ NGÂN