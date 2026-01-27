Xã Củ Chi: Trao hơn 250 phần quà tết nghĩa tình

Những phần quà Tết tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể sự quan tâm của chính quyền địa phương, góp phần hỗ trợ thiết thực giúp các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền thêm ấm áp, đủ đầy

Trong 2 ngày (26 và 27-1), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Củ Chi (TPHCM) tổ chức Chương trình “Xuân gắn kết – Tết nghĩa tình”.

Tại chương trình, lãnh đạo xã Củ Chi cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trao tặng 250 suất quà (tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng) gồm các loại thực phẩm thiết yếu mang đậm hương vị tết đến với các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo xã Củ Chi trao tặng quà Tết đến với các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Cũng trong chương trình, ban tổ chức còn tặng 10 xe đạp (trị giá khoảng 15 triệu đồng) cho các học sinh vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tặng xe đạp cho các học sinh vượt khó học giỏi

Đại diện lãnh đạo xã Củ Chi cho biết: Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương, cộng đồng đến với các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần động viên, hỗ trợ thiết thực giúp các gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm ấm áp, đủ đầy.

MẠNH THẮNG