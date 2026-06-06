Lan tỏa hành động xanh từ khu dân cư đến từng tuyến phố

Sáng 6-6, phường Lái Thiêu (TPHCM) tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

Phát động phong trào thi đua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu Đỗ Minh Đức kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường; tích cực tham gia giữ gìn cảnh quan đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần xây dựng địa phương ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phường Lái Thiêu ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân thực hiện nhiều phần việc thiết thực như tổng vệ sinh môi trường, phát quang cỏ dại, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng tại công viên Bình Nhâm và tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Các lực lượng kết hợp tuyên truyền đến người dân nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và giữ gìn mỹ quan đô thị; triển khai các công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”, “Thành phố muôn sắc hoa”.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo phường, các hội viên, đoàn viên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

Tham gia hoạt động ra quân, nhiều đoàn viên, hội viên cho biết bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành mà cần bắt đầu từ ý thức và hành động của mỗi người dân. Những việc làm đơn giản như bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng sẽ góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

TÂM TRANG