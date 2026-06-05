Việc học và làm theo Bác phải gắn với thực tiễn địa phương

Ngày 5-6, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại hội nghị, trong học tập và làm theo theo Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên của phường đã thực hiện 103 công trình, mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Hiện trên địa bàn phường đã xây dựng được 66 không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Giao lưu với các điển hình trong học và làm theo Bác

Điểm nổi bật là việc học tập và làm theo Bác của lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn luôn gắn với việc giải quyết những vấn đề thiết thực của địa phương, từ cải cách hành chính, chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú trao khen thưởng cho các cá nhân

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu thời gian tới, việc học tập và làm theo Bác phải trở thành nhu cầu tự thân, việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên; lấy kết quả phục vụ người dân và sự phát triển của phường làm thước đo hiệu quả cao nhất.

Các tập thể được khen thưởng

Cùng với đó, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông hiện đại trên nền tảng số, mạng xã hội phù hợp với từng đối tượng; tiếp tục chăm chút, phát huy hiệu quả các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn hiện hữu sinh động trong đời sống hàng ngày của người dân.

Dịp này, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú tặng giấy khen cho 66 tập thể và 117 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

THU HƯỜNG