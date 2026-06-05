Xã Kim Long đồng hành cùng doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh

Chiều 5-6, UBND xã Kim Long (TPHCM) tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và hộ kinh doanh năm 2026 nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Xã Kim Long hiện có 2.105 đơn vị kinh tế hoạt động ổn định, gồm 138 doanh nghiệp, 7 HTX và 2.018 hộ kinh doanh.

Mô hình trồng chuối già Nam Mỹ xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Kizuna Bà Rịa – Vũng Tàu (xã Kim Long). Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội nghị, ban tổ chức đã tiếp nhận 20 ý kiến, kiến nghị trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, nhiều đại biểu đề xuất được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất; tạo điều kiện tham quan, học tập các mô hình chăn nuôi tuần hoàn để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Võ Đình Vũ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kizuna Bà Rịa – Vũng Tàu, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn rõ hơn về các quy định, thủ tục thuế đối với doanh nghiệp, đặc biệt những nội dung thường phát sinh trong quá trình kê khai, quyết toán thuế. Ông cũng kiến nghị tăng cường các kênh hỗ trợ, tư vấn để doanh nghiệp tiếp cận chính sách thuận lợi hơn.

Trong khi đó, ông Phùng Văn Hòa, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Láng Lớn kiến nghị được tăng cường tập huấn, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, đúng quy định; làm rõ những loại thuốc bị hạn chế hoặc cấm sử dụng nhằm bảo đảm hiệu quả sản xuất, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HỒNG HOA

Tại hội nghị, đại diện ngân hàng giới thiệu các gói tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất.

Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội phổ biến các quy định mới liên quan việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động làm việc theo hợp đồng.

Thu hoạch sầu riêng tại HTX 9 Bê (xã Kim Long).

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND xã Kim Long Đỗ Chí Khởi yêu cầu các cơ quan chuyên môn chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy hiệu quả hỗ trợ người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng điều hành.

Theo đồng chí Đỗ Chí Khởi, UBND xã cam kết đồng hành thực chất, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi, tạo động lực để khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

QUANG VŨ