Xã Hồ Tràm (TPHCM) quyết liệt xử lý hành vi đổ rác bừa bãi

Ngày 28-12, lãnh đạo xã Hồ Tràm (TPHCM) cho biết, trước phản ánh của cử tri về tình trạng ngập úng do rác thải làm tắc dòng chảy và ô nhiễm tại các khu đất công, UBND xã Hồ Tràm đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo phản ánh của người dân, hiện nay, trên địa bàn xã Hồ Tràm xuất hiện tình trạng đổ rác thải xuống hệ thống mương thoát nước dọc các tuyến đường.

Hành vi này không chỉ gây cản trở dòng chảy, dẫn đến ứ đọng nước, ngập úng trong mùa mưa mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và mỹ quan nông thôn.

Người dân bỏ rác thải sai quy định ở một số khu đất trống trên địa bàn xã Hồ Tràm. Ảnh: HỒ TRÀM

Bên cạnh đó, khu đất công rộng 16ha tại ấp Láng Sim cũng trở thành “điểm nóng” về môi trường. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần xử lý, nhưng tình trạng đổ trộm rác gây ô nhiễm vẫn thường xuyên tái diễn.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, UBND xã Hồ Tràm đã yêu cầu trưởng ban điều hành các ấp, đẩy mạnh tuyên truyền, nghiêm cấm hành vi đổ rác xuống hệ thống mương thoát nước. Các hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường được nhắc nhở chủ động dọn dẹp, giữ gìn cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”.

Một số tuyến đường trên địa bàn xã Hồ Tràm như tỉnh lộ 328 bị ngập khi mưa. Ảnh: QUANG VŨ

UBND xã chỉ đạo các ấp phải phát hiện kịp thời và báo cáo các trường hợp vi phạm hoặc cố tình tái phạm để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định tại điều 25 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với khu vực đất công 16ha tại ấp Láng Sim, Công an xã được giao nhiệm vụ theo dõi, nắm tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi đổ rác thải trái phép.

QUANG VŨ