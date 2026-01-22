Xã Hưng Long (TPHCM) ra mắt đơn vị sự nghiệp công lập

UBND xã Hưng Long tổ chức Lễ trao Quyết định thành lập và bổ nhiệm nhân sự Trung tâm cung ứng dịch vụ công thuộc UBND xã.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo xã công bố Quyết định Thành lập Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Hưng Long và bổ nhiệm đồng chí Dương Công Duy Linh giữ chức vụ Giám đốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Văn Phạm Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tin tưởng việc thành lập Trung tâm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động văn hóa - thể thao ở cơ sở, quảng bá hình ảnh địa phương, hỗ trợ phát triển du lịch, tăng cường truyền thông chính sách, cung cấp thông tin kịp thời cho người dân. Mặt khác, Trung tâm sẽ tích cực hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Chủ tịch UBND xã Huỳnh Văn Phạm Hồng cũng đề nghị Ban lãnh đạo Trung tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân; bảo đảm hoạt động thông suốt, đúng quy định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Dương Công Duy Linh hứa sẽ cùng tập thể Trung tâm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Long trao quyết định nhân sự Trung tâm cung ứng dịch vụ công thuộc UBND xã.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hưng Long (Trụ sở: C10C/20F, ấp 12) có chức năng cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công lập cơ bản, thiết yếu trên trên các dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị, thiếu nhi,… và một số dịch vụ khác theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

HỒNG DƯƠNG