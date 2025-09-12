Xã Kim Long, TPHCM: Biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân

Đồng chí Hồng Như Vàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Long trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Xã Kim Long, TPHCM được thành lập từ ngày 1-7-2025, trên cơ sở sáp nhập từ thị trấn Kim Long, xã Bàu Chinh và xã Láng Lớn (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) với diện tích tự nhiên 6.430ha, dân số 32.495 nhân khẩu.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Vượt lên những khó khăn chung do ảnh hưởng dịch bệnh, cơ cấu kinh tế của địa phương có sự chuyển dịch tích cực, nhiều vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái được hình thành, thu ngân sách nhà nước tăng hàng năm. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, mở ra nhiều cơ hội, không gian phát triển, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, xã không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 93 triệu đồng/năm; công tác chăm lo các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm; cảnh quan môi trường thay đổi theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nhiều tập thể, cá nhân ở xã Kim Long, TPHCM được khen thưởng

Từ các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế”, “Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”… đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình, mô hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xã Kim Long đã vinh dự được Chính phủ tặng 3 Cờ thi đua, 5 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 225 lượt tập thể và 358 lượt cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Dịp này, 5 tập thể, 3 hộ gia đình và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 được biểu dương, khen thưởng.

ĐINH HÙNG