Xã Long Hải, triển khai tuyến đi bộ – ẩm thực đêm bờ kè Phước Tỉnh

UBND xã Long Hải (TPHCM) vừa tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc hình thành tuyến đường đi bộ kết hợp ẩm thực đêm tại khu vực bờ kè Phước Tỉnh nhằm phát triển dịch vụ, du lịch gắn với chỉnh trang đô thị.

Tuyến đường bờ kè Phước Tỉnh, xã Long Hải nhìn từ trên cao.

Ngày 21-1, ông Lê Công Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải (TPHCM), cho biết, UBND xã vừa tổ chức buổi họp dân nhằm thông tin, tuyên truyền và lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch hình thành tuyến đường đi bộ kết hợp ẩm thực đêm tại khu vực bờ kè Phước Tỉnh.

Theo đề xuất, tuyến đường đi bộ kết hợp ẩm thực đêm tại khu vực bờ kè Phước Tỉnh dài hơn 700m thuộc hai ấp Phước Hiệp và Tân Phước. Trên tuyến đường hiện có 88 hộ dân, trong đó có 27 hộ đang kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Theo kế hoạch, tuyến đường này sẽ được triển khai thực hiện gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ tháng 12-2025 đến hết tháng 2-2026, địa phương giữ nguyên hiện trạng và tổ chức hoạt động thí điểm. Trong thời gian này, các hộ dân được sử dụng phần vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống từ 17 giờ đến 23 giờ vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần hoặc các ngày lễ, tết theo kế hoạch.

Giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 3-2026, UBND xã sẽ hoàn thiện mô hình quản lý, xây dựng quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí. Đồng thời, địa phương kêu gọi đầu tư từ 5 đến 10 điểm kinh doanh hướng ra bờ kè và hình thành các “góc check-in” phục vụ người dân, du khách.

Tuyến đường bờ kè Phước Tỉnh hiện hữu

Qua đề xuất, hầu hết người dân dự họp bày tỏ sự đồng thuận, vui mừng với chủ trương của xã, đồng thời mong muốn mô hình sớm được triển khai và đưa vào hoạt động, góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi cho cộng đồng.

Ông Lê Công Hải cho biết thêm, việc hình thành tuyến đường đi bộ kết hợp ẩm thực đêm tại khu vực bờ kè Phước Tỉnh không chỉ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng văn minh, an toàn mà còn phát huy lợi thế bờ kè ven biển để phát triển dịch vụ, du lịch; tạo điều kiện cho người dân buôn bán đúng quy định, tăng thu nhập.

THÀNH HUY