Từ không chuyên trách đến trọng trách mới

Sau hơn một tháng kể từ thời điểm kết thúc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã (ngày 31-5), nhiều người đã được tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị cấp xã, đóng góp quan trọng cho hoạt động của chính quyền cơ sở.

Vui vì được gắn bó công việc nhiều kinh nghiệm

Một sáng cuối tháng 6-2026, chị Nguyễn Thị Ngọc Linh, công chức phường An Lạc, TPHCM tiếp đón nhiều người đến hỏi thủ tục về chính sách bảo trợ xã hội. Thấy các trưởng khu phố lên nộp danh sách mừng thọ, chị Linh chu đáo hướng dẫn cung cấp thêm số căn cước công dân của những người được thụ hưởng chính sách.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Linh, công chức phường An Lạc, TPHCM tiếp công dân. ẢNH: LÊ THOA

Chị Linh cho biết, trước ngày 31-5, chị là người hoạt động không chuyên trách tại Phòng Văn hóa - Xã hội phường An Lạc, phụ trách công tác chính sách, bảo trợ xã hội và đã có kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực này. Khi Thành ủy TPHCM có chủ trương tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức, chị Linh tham gia sát hạch và được tiếp nhận, tiếp tục công tác tại địa phương.

Với vai trò mới, chị Linh sắp xếp thời gian để đi cơ sở nhiều hơn nhằm thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người già, người yếu thế, gia đình chính sách, qua đó thực hiện công tác tham mưu sát với thực tế hơn.

UBND phường An Lạc thông tin, thực hiện chủ trương của TPHCM, phường tiếp nhận 3 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức và giải quyết chế độ chính sách cho 34 người. Ngoài ra, phường đang thực hiện các thủ tục ký hợp đồng vị trí chuyên môn đối với 7 người hoạt động không chuyên trách tại phường theo Nghị định số 173/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Phát huy đội ngũ đã được rèn luyện từ cơ sở

Bên cạnh việc tiếp nhận vào làm công chức, các phường, xã cũng tiếp nhận làm viên chức đối với nhiều người hoạt động không chuyên trách. Tại phường Bình Trị Đông, TPHCM, ông Nguyễn Thế Vinh vừa được tiếp nhận làm viên chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường, được phân công thực hiện công tác quản lý chợ. Công việc hoàn toàn mới mẻ nên ông Vinh dành nhiều thời gian học hỏi, trau dồi thêm kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc.

Ông Dương Thanh Hậu, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Trị Đông, cho hay, phường đã tiếp nhận 7 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức và 11 người làm viên chức. Đây đều là những người có nhiều năm gắn bó với cơ sở, am hiểu địa bàn nên nhanh chóng thích nghi với nhiệm vụ mới.

Lãnh đạo các địa phương đánh giá, việc tiếp nhận đội ngũ người hoạt động không chuyên trách không chỉ là chủ trương nhân văn mà còn là giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã được rèn luyện qua thực tiễn, trong bối cảnh xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Không chỉ tiếp nhận, nhiều địa phương còn rà soát trình độ, chuyên môn để bố trí đúng vị trí việc làm, phát huy kinh nghiệm của đội ngũ này. Bà Phan Thị Thảo, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường An Nhơn, chia sẻ, toàn phường có 29 người hoạt động không chuyên trách.

Sau ngày 31-5, có 8 người được tiếp nhận làm công chức, 9 người làm viên chức tại Ban Quản lý dự án và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, 4 người tiếp tục làm việc ở khu phố, số còn lại nghỉ việc. Theo bà Thảo, việc tuyển dụng được thực hiện trên cơ sở rà soát bằng cấp, chuyên môn và vị trí việc làm để bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM thông tin, TPHCM dự kiến tiếp nhận 292 người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức tại Sở Y tế và UBND phường, xã; tiếp nhận 652 người hoạt động không chuyên trách làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND phường, xã.

Đến thời điểm hiện nay, TPHCM đã tiếp nhận 222 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức, 220 người hoạt động không chuyên trách làm viên chức. Ngoài ra, có 72 phường, xã đưa 182 người hoạt động không chuyên trách cấp xã về làm việc ở khu phố, ấp, thôn.

Tại chốt an ninh cơ sở khu phố Bình Đức (phường Lái Thiêu, TPHCM), dù là cuối tuần, anh Phan Văn Trường vẫn tất bật tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện. Đây là công việc mới của anh sau khi kết thúc hơn 20 năm làm nhiệm vụ người hoạt động không chuyên trách tại địa phương. Anh Trường cho biết, trong suốt quá trình làm việc, anh gắn bó với nhiều hoạt động chăm lo người dân; vì vậy từ ngày 31-5, anh được tạo điều kiện tham gia công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện.

LÊ THOA - TÂM TRANG - CẨM NƯƠNG