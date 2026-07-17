Hào hứng sân chơi STEM - AI dành cho thiếu nhi ở phường Vũng Tàu

Ngày 17-7, phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức Cuộc thi STEM - AI năm 2026 và trao giải Cuộc thi ảnh "Mùa hoa Phượng nở 2026".

Chương trình là hoạt động hưởng ứng chuỗi hoạt động hè năm 2026, tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Tham dự chương trình có 19 đội thi STEM - AI đến từ các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn.

Căng thẳng rà soát những khâu cuối cùng trước giờ thi đấu

Tại hội thi, các em điều khiển những robot do mình tự thiết kế, lắp ráp và lập trình lần lượt xuất phát, di chuyển chính xác qua từng chặng, nhận diện vạch đường và hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Tổ chức

Hội thi diễn ra sôi động với những màn tranh tài đầy hào hứng của các đội thi và tiếng cổ vũ không ngớt của cổ động viên.

Những phần thi đấu gay cấn của các đội thi

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 6 giải Khuyến Khích cho hai khối Tiểu học và THCS

Ban Tổ chức trao giải cho đội thi đạt giải Nhất bậc Tiểu học

Ban tổ chức trao giải Cuộc thi STEM - AI năm 2026 cho các đội đạt thành tích cao

Dịp này, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cũng trao giải Cuộc thi ảnh “Mùa hoa Phượng nở 2026”. Sau gần một tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi của học sinh, sinh viên, ghi lại những khoảnh khắc đẹp về mái trường, thầy cô, bạn bè và mùa hoa phượng, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, trường lớp và quảng bá hình ảnh phường Vũng Tàu năng động, thân thiện.

Trao giải Cuộc thi ảnh “Mùa hoa Phượng nở 2026”

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho em Nguyễn Ngọc Như Ý (Trường THCS Trần Phú). Đồng thời, trao 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến Khích cho các em học sinh có những tác phẩm ý nghĩa.

KHÁNH CHI - CẨM NHUNG