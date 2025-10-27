Xã hội

Xác minh thông tin nhân viên văn phòng đất đai thông đồng với môi giới

Ngày 27-10, thông tin từ Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, đã thành lập Tổ xác minh nội dung phản ánh của công dân liên quan đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Trần Văn Thời.

Trước đó, người dân phản ánh Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Trần Văn Thời có một số hồ sơ được “ưu tiên đặc biệt”, giải quyết trước quy định. Trong khi hồ sơ của người dân chờ đợi kéo dài. Có trường hợp tự xưng có mối quan hệ thân thiết, thậm chí được lãnh đạo chỉ đạo, khiến người dân tin tưởng và chấp nhận chi phí ngoài quy định để được hỗ trợ.

Ngoài ra, có hiện tượng cán bộ, nhân viên thông đồng, làm “tay trong” tiếp tay cho các nhóm môi giới nhằm trục lợi.

Theo Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, khi có kết quả xác minh sẽ xem xét, xử lý, chấn chỉnh theo quy định (nếu có).

TẤN THÁI

