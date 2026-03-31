Xây dựng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trở thành mô hình kiểu mẫu trong chăm sóc sức khỏe

Chiều 30-3, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2) và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (1-4-1951 - 1-4-2026).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Các đồng chí: Lương Cường, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nghề y là một nghề đặc biệt, thầy thuốc là danh hiệu cao quý, đó là điểm hội tụ của trí tuệ, khoa học, tình thương và lòng nhân ái; nơi mỗi quyết định chuyên môn gắn liền với sinh mệnh con người.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là: Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội và lãnh đạo cấp cao của nước bạn Lào, Campuchia - nhiệm vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm cao cả.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu tại lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2) và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (ẢNH: TTXVN)

Đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật y học hiện đại, nhất là trong lĩnh vực ghép mô, ghép tạng; giữ vững vị thế là một trong những trung tâm ghép tạng lớn nhất cả nước và là cơ sở ghép gan hàng đầu Việt Nam, góp phần khẳng định năng lực chuyên môn của y học Việt Nam trên trường quốc tế...

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, khi khoa học y học thế giới đang chuyển biến mạnh mẽ, xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra những vấn đề cao hơn, toàn diện và chặt chẽ hơn, Tổng Bí thư yêu cầu, cần tiếp tục xây dựng bệnh viện bài bản, dài hạn, có tầm nhìn xa để bệnh viện thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, không ngừng giữ vững và nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn của bệnh viện trên tất cả các mặt, luôn quán triệt sâu sắc quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm và coi chất lượng điều trị là thước đo cao nhất của uy tín và thương hiệu; đẩy mạnh phát triển năng lực hàn lâm bằng cách kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học, huấn luyện - đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa quy trình, thủ tục; ứng dụng sâu rộng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý và khám chữa bệnh; chú trọng xây dựng môi trường làm việc và khám, chữa bệnh nhân văn, chuyên nghiệp, hạnh phúc; phát huy văn hóa ứng xử chuẩn mực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tạo niềm tin và sự hài lòng, tin tưởng tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo và người bệnh đến khám, điều trị tại bệnh viện.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cần tiếp tục giữ vững và phát huy 3 giá trị cốt lõi Tâm - Trí - Tín; lấy y đức làm nền tảng; trí tuệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, uy tín và sự tin cậy làm thước đo; phấn đấu xây dựng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trở thành mô hình kiểu mẫu trong chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cấp cao, bộ đội và nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền y học Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2) vì đã có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

TTXVN