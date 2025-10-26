Mặt trận không chỉ vận động mà còn phải phục vụ và đồng hành cùng người dân

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, biểu dương và chúc mừng các kết quả MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Tăng Nhơn Phú đã đạt được.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tặng hoa chúc mừng đại hội và trao bảng tượng trưng 300 triệu đồng hỗ trợ hoạt động an sinh của phường

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh nhận xét, nhiệm kỳ tới có ý nghĩa quan trọng, là nhiệm kỳ đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trong đó, hệ thống chính trị, bao gồm cả MTTQ Việt Nam vận hành theo mô hình mới, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; chính quyền phải gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Điều đó đòi hỏi MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong tập hợp đoàn kết, tạo sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, để xây dựng địa phương.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí phân tích, phường có hơn 200.000 dân, diện tích rộng, MTTQ Việt Nam phường cần phải thay đổi mạnh mẽ về phương thức hoạt động, phải có mô hình, cách làm phù hợp để tập hợp, phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, phải thay đổi tư duy trong tập hợp người dân.

“Mặt trận không chỉ đi vận động mà phải phục vụ, đồng hành để người dân, doanh nghiệp phát triển”, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh.

Cùng với đó, thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện của Mặt trận, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện thông qua việc lựa chọn nội dung giám sát, thành phần giám sát. Sau giám sát, phản biện cần có các đề xuất, kiến nghị có căn cứ khoa học, có giá trị thực tiễn.

Đặc biệt, nội dung, phương thức hoạt động phải bám sát thực tiễn, nắm chắc nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Trong mọi hoạt động, phải chuyển từ “phong trào hình thức” sang “phong trào thực chất”, có kết quả rõ ràng, có tác động lớn và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cùng các đại biểu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt khắc phục hậu quả

Thời gian qua, phường đã vận động thực hiện 42 công trình dân sinh (100% kinh phí do nhân dân đóng góp) với tổng giá trị 3,9 tỷ đồng; vận động 5.000 phần quà tết trị giá 3 tỷ đồng cho cận nghèo, khó khăn. Công tác giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả, như xây dựng 30 căn nhà tình thương, tặng 8 sổ tiết kiệm, 1.760 thẻ BHYT, chi gần 4 tỷ đồng chăm lo đối tượng yếu thế.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú đặt ra 9 chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu tiếp tục duy trì trang tuyên truyền trên không gian mạng và hoạt động có hiệu quả; phấn đấu mỗi năm xây dựng và được công nhận trên 70% khu phố đạt tiêu chí sạch - xanh - thân thiện môi trường…

Đại hội đã hiệp thương 67 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đồng chí Nguyễn Thanh Bình làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú nhiệm kỳ mới.

THU HƯỜNG