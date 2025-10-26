Đẩy mạnh thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động

Sáng 26-10, Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030, đã diễn ra tại Hà Nội.

Các đại biểu dự đại hội sáng nay 26-10

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khẳng định Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ XI là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đại hội là nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ và khát vọng vươn lên của hàng chục triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, biểu dương phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động trong 5 năm qua đã có bước phát triển mới, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả hơn. Các cấp công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để gắn thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động. Từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu với hàng vạn sáng kiến, giải pháp có giá trị mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Nhiều sáng kiến có sức lan tỏa sâu rộng, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị tổ chức công đoàn đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, đổi mới tư duy, nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua với tinh thần đổi mới sáng tạo…

Đại hội đã biểu dương 37 tập thể và 43 cá nhân là những điển hình trong phong trào thi đua.

Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc

Các cá nhân, tập thể được tuyên dương tại đại hội sáng 26-10

Tại đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang tiếp tục phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động cả nước giai đoạn 2025-2030 với chủ đề: “Thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, vững tin cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.

PHÚC VĂN