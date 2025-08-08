Xây dựng Đảng bộ phường Tây Hồ phát triển toàn diện, dẫn đầu Thủ đô

Đảng bộ phường Tây Hồ, TP Hà Nội, cần thống nhất tư tưởng quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, tập trung nguồn lực, làm việc gì dứt điểm việc đó, phấn đấu đạt thành tích vượt trội so với mặt bằng chung các địa phương của Thủ đô.

Ngày 8-8, Đảng bộ phường Tây Hồ, TP Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự và phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ TP Hà Nội nói chung trong việc gương mẫu, đi đầu thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, cũng như nỗ lực của Đảng bộ phường Tây Hồ nói riêng suốt thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ phường Tây Hồ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhấn mạnh phường Tây Hồ có nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt, với Hồ Tây “lá phổi xanh” của Thủ đô, Thủ tướng đánh giá, đây là vùng đất mang đậm các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh với hạ tầng kết nối thuận lợi; dịch vụ, du lịch phát triển; công tác xây dựng Đảng tiên phong… Những lợi thế này sẽ giúp Đảng bộ phường Tây Hồ vươn lên phát triển toàn diện, trở thành đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện dẫn đầu của Đảng bộ Thủ đô.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ phường Tây Hồ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Lưu ý trong nhiệm kỳ mới, với dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi, Thủ tướng Chính phủ đề nghị toàn Đảng bộ phường Tây Hồ thống nhất tư tưởng quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, tập trung nguồn lực, làm việc gì dứt điểm việc đó, phấn đấu đạt thành tích vượt trội so với mặt bằng chung các địa phương của Thủ đô Hà Nội; đồng thời phát huy cao độ nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; đoàn kết, thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân, coi việc của dân là việc của mình; tôn trọng, phục vụ và lắng nghe nhân dân; sống và làm việc theo pháp luật, tăng cường giám sát, kiểm tra; nêu cao tinh thần tiên phong của đảng viên, nhất là trong giải quyết việc khó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ phường Tây Hồ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hiện nay, chính quyền đã chuyển từ nền hành chính thụ động sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân. Muốn vậy, phường Tây Hồ cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và ở mức hai con số.

Để đạt được kết quả này, các phường, xã của TP Hà Nội, trong đó có Tây Hồ phải đạt mức tăng trưởng cao để đóng góp vào mức tăng trưởng chung của TP Hà Nội. Bên cạnh phát triển kinh tế, phường cần đặc biệt coi trọng phát triển văn hóa, bởi “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo TP Hà Nội chụp hình lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ phường Tây Hồ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ phường Tây Hồ xác định chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo tồn, phát huy giá trị của Hồ Tây; phát triển phường Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của Thủ đô".

Dự đại hội có 199 đại biểu chính thức, đại diện cho 6.139 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Tây Hồ.

NGUYỄN QUỐC