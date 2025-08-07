Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Uyên (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 7-8, Đảng bộ phường Tân Uyên, TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức từ 48 chi, Đảng bộ trực thuộc.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Mai Thế Trung, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương trước đây…

z6881587334158_241bf58bb265d7487dfc1962f02495d4.jpg
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng cùng Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM tới dự đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên cho biết, đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

z6881587384565_cb08405404fb8ede861259f09d29a1a7.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thị Tuyết Nhung phát biểu khai mạc đại hội
z6881587344995_9ee42b2af9c9651d38b5d94e685467e5.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội

Đây cũng là thời điểm phường Tân Uyên chính thức vận hành tổ chức bộ máy mới, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới tư duy lãnh đạo, mô hình phát triển và chất lượng tổ chức Đảng.

z6881587412406_23f2cf859217488a2284eb6a9499af9e.jpg
Đồng chí Huỳnh Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Uyên báo cáo tại đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG
IMG_1628.JPG
Đại biểu dự đại hội quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt. Ảnh: XUÂN TRUNG

Tại đại hội, Đảng bộ phường Tân Uyên phát động đợt quyên góp kinh phí, chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi và Trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ, những địa phương đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra.

XUÂN TRUNG

Từ khóa

Tân Uyên đại hội Đảng quyên góp thiên tai

