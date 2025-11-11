Bước tiến trong chuyển đổi số và minh bạch hóa hoạt động thuế doanh nghiệp

Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh Kinh tế Miền Nam cam kết hỗ trợ vốn kinh doanh cho các đại lý gặp khó khăn của Fujiwa Việt Nam.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược toàn diện. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 11-11, tại TPHCM, Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh Kinh tế Miền Nam (LHHTX) và Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược toàn diện, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số và chuẩn hóa mô hình quản lý thuế doanh nghiệp.

Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện, hỗ trợ chuẩn hóa hoạt động kê khai – quản lý thuế điện tử theo Nghị quyết 68-NQ/TW và Thông tư 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh Kinh tế Miền Nam cam kết hỗ trợ vốn kinh doanh cho các đại lý gặp khó khăn của Fujiwa Việt Nam, đồng thời đồng hành cùng toàn hệ thống đại lý trong việc áp dụng mô hình khai báo thuế điện tử hiện đại.

Một trọng tâm nổi bật trong khuôn khổ hợp tác là Dự án Hợp tác xã điện tử (HTX điện tử) – mô hình được xem là giải pháp hiệu quả để tháo gỡ điểm nghẽn trong thực thi Nghị quyết 68-NQ/TW. Dự án hướng đến xây dựng nền tảng điện tử đồng bộ cho các đơn vị sản xuất – kinh doanh – phân phối, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh dễ dàng quản lý hóa đơn, kê khai và nộp thuế điện tử.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Tuấn, Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh Kinh tế Miền Nam, nhấn mạnh: “Hợp tác với Fujiwa Việt Nam là minh chứng cho quyết tâm của chúng tôi trong việc đưa mô hình HTX điện tử vào thực tiễn, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số hiệu quả, tuân thủ chính sách thuế, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Về phía doanh nghiệp, bà Ngô Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam chia sẻ: “Sự đồng hành của Liên hiệp Liên minh Kinh tế Miền Nam giúp chúng tôi tự tin chuyển đổi toàn diện, không chỉ trong quản lý thuế mà còn trong chiến lược vận hành và mở rộng thị trường. Fujiwa cam kết trở thành doanh nghiệp tiên phong trong hệ sinh thái kinh tế số mới”.

Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh Kinh tế Miền Nam hiện là đơn vị tiên phong trong các lĩnh vực vận tải – logistics, thương mại điện tử và hỗ trợ pháp lý cho hợp tác xã, kết nối hơn 100 doanh nghiệp và hợp tác xã với hơn 100.000 xã viên hoạt động trên toàn quốc. Fujiwa Việt Nam là thương hiệu nước uống cao cấp ứng dụng công nghệ Nhật Bản, được người tiêu dùng tin tưởng bởi chất lượng, an toàn và cam kết vì sức khỏe cộng đồng.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược này được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng trong việc chuẩn hóa hệ thống quản trị thuế điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền kinh tế minh bạch, bền vững.

