Hướng mục tiêu xây dựng phường đô thị, cảng thông minh

Chiều 21-10, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bế mạc, xác định 3 khâu đột phá, 12 chỉ tiêu cụ thể, hướng tới mục tiêu xây dựng phường đô thị - cảng thông minh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; cùng dự có đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ.

Đại hội đã hiệp thương cử 53 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới. Đồng chí Đỗ Thị Minh Thúy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo nghị quyết Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định 12 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá. Tiêu biểu, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm; hỗ trợ khởi nghiệp gắn với đào tạo nghề, nâng cao chất lượng hoạt động mặt trận; và đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ đặt mục tiêu đổi mới thực chất và hiệu quả tổ chức, phương thức hoạt động, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực và động lực phát triển. Các tổ chức thành viên được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, hướng mạnh về khu dân cư và thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, củng cố mô hình tổ chức sau sáp nhập; phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, an toàn, nghĩa tình”; vận động nhân dân tham gia xây dựng hạ tầng và bảo vệ môi trường; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; phát triển dịch vụ - đào tạo nghề gắn với lợi thế công nghiệp - cảng biển; và củng cố tình đoàn kết giữa người dân địa phương với lao động nhập cư.

“Nghị quyết của Mặt trận phải dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra; mục tiêu ít nhưng rõ, đo được và lan tỏa được, không để nghị quyết đẹp trên giấy”, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc đề nghị Đảng ủy, UBND phường Phú Mỹ tiếp tục quan tâm công tác cán bộ, tạo cơ chế phối hợp hai chiều giữa Mặt trận và chính quyền, đảm bảo nguồn lực, kinh phí, đồng thời khuyến khích Mặt trận tham gia phản biện từ sớm, từ xa đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ trao số tiền 460 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

* Cùng ngày, xã Bình Giã (TPHCM) cũng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đề ra 8 chỉ tiêu, 6 chương trình hành động và 2 khâu đột phá, trong đó phấn đấu 100% hộ thoát nghèo có nhà ở ổn định, 100% cán bộ Mặt trận được tập huấn nghiệp vụ và 100% ấp giữ vững tiêu chí không còn hộ nghèo.

Ông Cao Tấn Đông được tín nhiệm giữ chức chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Giã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

