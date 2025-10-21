Đà Nẵng kích hoạt toàn bộ lực lượng ứng phó bão số 12

Ngày 21-10, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12.

Các hội đoàn thể thuộc phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) khơi thông cống rãnh ở những tuyến đường lớn

Do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Do ảnh hưởng bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và gió Đông sau bão nên khoảng từ đêm 22 đến ngày 27-10, TP Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa rất lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 350-600mm, có nơi trên 800mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cột sóng cao đánh vào vỉa hè ven sông Hàn

Cảnh báo từ ngày 23 đến ngày 28-10, các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.

Trước tình hình trên, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể triển khai hiệu quả Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 17-10-2025 về chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian 10 ngày tới và xu hướng thời tiết từ nay đến hết năm 2025.

Trong đó, nhấn mạnh không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất; tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm “4 tại chỗ”.

Các đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, bão, kêu gọi nhân dân chủ động ứng phó, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu ít nhất 3 ngày đề phòng lũ lớn; rà soát và chủ động triển khai các hoạt động sơ tán nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất, hoàn thành trước 17 giờ ngày 22-10.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở NN-MT, UBND các xã, phường ven biển tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn; kiểm đếm và quản lý chặt chẽ, giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng căn cứ diễn biến bão để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết.

Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải tập trung lực lượng kiểm tra ngay tại các hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu để vận hành chống ngập kịp thời, hiệu quả; rà soát các tuyến đường có nguy cơ sạt lở đất, triển khai ngay các giải pháp an toàn và cảnh báo người dân tại những khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện trực ban 24/24, quan trắc, kiểm tra an toàn đập, theo dõi mưa, mực nước, báo cáo thường xuyên, vận hành hồ đúng quy trình, thông báo kịp thời cho hạ du, ngăn người dân vào khu vực nguy hiểm, chủ động điều tiết bảo đảm an toàn hồ đập và dân cư.

Sở GD-ĐT, UBND các xã, phường tùy tình hình thực tế diễn biến của bão, mưa lũ và đặc điểm của từng địa phương chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học.

Hàng ngàn tàu cá neo đậu tại cảng Thọ Quang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước bão số 12, tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) không chỉ hơn 3.500 tàu cá của Đà Nẵng mà còn có hàng trăm tàu cá của ngư dân các tỉnh, thành miền Trung vào tìm nơi trú tránh.

Để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới, chính quyền TP Đà Nẵng vận động người dân tháo dỡ các tấm đậy, khơi thông hố thu nước tại khu vực sinh sống để đảm bảo thoát nước.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cũng có công điện gửi các cơ quan, địa phương, đơn vị TP Đà Nẵng. Trong đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, thời gian từ 17 giờ ngày 22 đến 17 giờ ngày 30-10-2025. Phòng Tham mưu chỉ đạo Hải đội Dân quân thường trực phối hợp chặt chẽ với Vùng 3 Hải quân tổ chức neo đậu tàu thuyền tránh trú bão an toàn; triển khai Tiểu đoàn T-TG 699 xây dựng kế hoạch sẵn sàng cơ động xe thiết giáp để xử trí các tình huống xảy ra khi có lệnh.

XUÂN QUỲNH