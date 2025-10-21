TPHCM chủ động các phương án ứng phó với bão số 12

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, lúc 7 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão số 12 (Fengshen) vào khoảng 18,0 độ vĩ Bắc; 112,6 độ kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 130km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Dự báo do tác động của bão, vùng biển Nam bộ và TPHCM (từ Lâm Đồng đến Cà Mau) phía Bắc có gió Đông Bắc, phía Nam gió đổi hướng cấp 3-4, độ cao sóng từ 0,5-1,5m. Vùng biển từ Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng dưới 1,0m. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

Dự báo khu vực TPHCM có mưa to do ảnh hưởng của bão số 12. Ảnh: MINH HẢI

Thời tiết khu vực TPHCM: mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Theo ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về chủ động ứng phó với bão số 12, Sở NN-MT TPHCM cũng đã đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến của bão; UBND các xã, phường, xã đảo, đặc khu, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Chi cục thủy sản và Kiểm ngư, Đài Thông tin duyên hải thành phố thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển diễn biến của bão để có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp.

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm, thống kê số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng; giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn an toàn cho tàu, thuyền, phương tiện. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống…

MIINH HẢI