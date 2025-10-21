Gia Lai, Quảng Ngãi chủ động ứng phó bão số 12: Hướng dẫn tàu thuyền trú bão an toàn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (bão Fengshen), các lực lượng chức năng tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Gia Lai: Gần 8.200 ngư dân đã vào nơi trú ẩn an toàn

Ngày 21-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo các đồn biên phòng cửa khẩu, ven biển khẩn trương triển khai các phương án ứng phó bão số 12, tập trung kiểm soát, hướng dẫn tàu thuyền không di chuyển vào vùng nguy hiểm.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng BĐBP đã ban hành 3 công điện khẩn, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bão. Một Phó Chỉ huy trưởng được phân công trực tiếp theo dõi, đôn đốc trên toàn tuyến biên giới.

Cán bộ biên phòng tuần tra biển, kêu gọi tàu thuyền chủ động ứng phó bão

Lực lượng biên phòng đã kêu gọi gần 1.900 tàu cá với 8.156 ngư dân vào nơi neo đậu an toàn. Ngoài ra, 4.734 tàu với hơn 33.000 ngư dân đã vào bờ tránh trú bão. BĐBP cũng cử 68 lượt cán bộ xuống địa bàn tuyên truyền, vận động 1.432 ngư dân chủ động phòng tránh, đồng thời tổ chức 22 đợt tuần tra với 75 lượt cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn tại các cảng Tam Quan, Đề Gi, Quy Nhơn.

Hiện 17 phân đội với 334 cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện cứu hộ gồm 19 ô tô, 185 xe máy, 20 tàu - ca nô, 7 chó nghiệp vụ… đang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng ứng cứu. Hệ thống thông tin liên lạc được đảm bảo kết nối 24/24.

Lực lượng biên phòng cửa biển tỉnh Gia Lai hỗ trợ đưa ngư dân bị nạn trên biển vào bờ cấp cứu

Tại đảo Nhơn Châu, chính quyền và các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai ứng phó bão: cắt tỉa cây xanh, dọn vật cản, di chuyển thuyền thúng, tàu cá vào nơi trú ẩn an toàn. Các chuyến tàu khách ra vào đảo đã tạm dừng. Công tác kiểm tra, gia cố kè chắn sóng, hồ chứa nước ngọt và các công trình dân sinh cũng đang được thực hiện khẩn trương.

Hỗ trợ ngư dân neo cột lại lồng bè nuôi hải sản cửa biển Quy Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các ngành, địa phương kích hoạt kịch bản ứng phó bão, sẵn sàng thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Hoài Nhơn khi cần thiết. Đồng thời, chỉ đạo triển khai phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân, chủ động sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.

Quảng Ngãi: Bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ

Để ứng phó bão số 12, đêm 20 và rạng sáng 21-10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã bắn pháo hiệu tại 4 cửa biển gồm Sa Kỳ, Sa Cần, Sa Huỳnh và khu vực Lý Sơn để kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú.

Lực lượng biên phòng cửa biển Quảng Ngãi bắn pháo hiệu chống bão. Ảnh: NGUYỄN TÁNH

Theo chỉ đạo của tỉnh, các đơn vị liên quan gồm Sở Nông nghiệp-Môi trường, Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải và chính quyền các xã ven biển, đặc khu Lý Sơn đã phối hợp kiểm đếm, kêu gọi toàn bộ tàu cá vào nơi trú ẩn an toàn trước 15 giờ ngày 21-10 và tạm dừng ra khơi cho đến khi thời tiết ổn định.

Riêng các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản, đặc biệt tại Lý Sơn, được yêu cầu hoàn tất việc chằng buộc, di dời trước 16 giờ cùng ngày nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

NGỌC OAI - CÔNG CƯỜNG