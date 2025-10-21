Xã hội

Yêu cầu các tàu thuyền chủ động ứng phó bão số 12

Lực lượng biên phòng đã bắn pháo hiệu cảnh báo bão số 12, đồng thời sử dụng loa tuyên truyền cho ngư dân và các phương tiện tại khu vực neo đậu chủ động ứng phó.

Video: Bộ đội biên phòng TP Huế yêu cầu các chủ tàu thuyền chủ động ứng phó bão số 12.

Ngày 21-10, ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, đang rà soát, cập nhật phương án ứng phó với bão, nước dâng và ngập lụt đối với 10.132 hộ với 32.697 nhân khẩu, tập trung tại khu vực ven biển, đầm phá, vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đất, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi bão số 12 đổ bộ và mưa lớn kéo dài.

Cùng ngày, Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết, lực lượng biên phòng đã bắn pháo hiệu cảnh báo bão số 12, đồng thời sử dụng loa tuyên truyền cho ngư dân và các phương tiện tại khu vực neo đậu chủ động ứng phó.

IMG_20251021_113922.jpg
Bộ đội Biên phòng TP Huế hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu cá tránh bão số 12

Hiện toàn bộ phương tiện tàu thuyền của ngư dân TP Huế vào nơi neo đậu an toàn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lên phương án kịp thời hỗ trợ, di dời người dân ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

IMG_20251021_113914.jpg
Bộ đội biên phòng TP Huế yêu cầu các chủ tàu thuyền chủ động ứng phó bão số 12

Để ứng phó bão số 12 và mưa lớn, Ban Thường vụ Thành ủy Huế ban hành điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, lũ. Theo đó, yêu cầu các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, Bí thư cấp xã trực tiếp xuống địa bàn phụ trách để kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại lớn do thiếu tinh thần trách nhiệm, chậm trễ, chủ quan trong chỉ đạo phòng chống bão số 12.

VĂN THẮNG

